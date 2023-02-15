Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии», который пришел к ним на трибуну

Болельщик «Баварии» решил посмотреть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0) на фанатской трибуне французов. В итоге его избили.

Пострадавший болельщик написал, что жизнь ему спасли стюарды, остановившие избиение.

Матч прошел в Париже на «Парк де Пренс».

Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

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