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    Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии», который пришел к ним на трибуну

    Болельщик «Баварии» решил посмотреть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0) на фанатской трибуне французов. В итоге его избили.

    Пострадавший болельщик написал, что жизнь ему спасли стюарды, остановившие избиение.

    • Матч прошел в Париже на «Парк де Пренс».
    • Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.
    • Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

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    Источник: «Бомбардир»

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