Семин объяснил, за счет чего «Бавария» победила «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о победе «Баварии» над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Большую роль в победе «Баварии» сыграло отсутствие в стартовом составе Килиана Мбаппе. Матч был очень интересным, напряжение было большим. Думаю, что в этом противостоянии еще ничего не решено.

К следующему матчу вернется Мбаппе, и ситуация может измениться. Это футболист, который создает большое преимущество на свободном пространстве», – сказал Семин.

Килиан накануне забил 2 гола, но их отменили из-за офсайдов.

Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

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