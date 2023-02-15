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    Семин объяснил, за счет чего «Бавария» победила «ПСЖ»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о победе «Баварии» над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Большую роль в победе «Баварии» сыграло отсутствие в стартовом составе Килиана Мбаппе. Матч был очень интересным, напряжение было большим. Думаю, что в этом противостоянии еще ничего не решено.

    К следующему матчу вернется Мбаппе, и ситуация может измениться. Это футболист, который создает большое преимущество на свободном пространстве», – сказал Семин.

    • Килиан накануне забил 2 гола, но их отменили из-за офсайдов.
    • Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.
    • Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 19:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1103

      Fialet 1 час назад

      Объяснил? Правильно - предположил.

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