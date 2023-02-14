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    Президент ФНЛ прокомментировал драку игроков «Шинника» и «Миная»

    Глава ФНЛ Наиль Измайлов высказался об инциденте в Турции с участием «Шинника».

    Игроки ярославской команды подрались с футболистами украинского «Миная».

    «Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции.

    В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь.

    Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», – заявил Измайлов.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: телеграм-канал Первой лиги

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