Президент ФНЛ прокомментировал драку игроков «Шинника» и «Миная»

Глава ФНЛ Наиль Измайлов высказался об инциденте в Турции с участием «Шинника».

Игроки ярославской команды подрались с футболистами украинского «Миная».

«Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции.

В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь.

Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», – заявил Измайлов.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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