Генконсульство РФ сделало заявление о драке игроков «Шинника» и «Миная»

Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило факт конфликта между футболистами «Шинника» и «Миная», а также анонсировало последствия этого инцидента.

«Генконсульство подтверждает, что 13 февраля вечером в отеле «Роял Сигинус» произошел конфликт между участниками футбольной команды «Шинник» и украинскими спортсменами, находящимися в Анталье на сборах.

По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны.

В результате возникшей потасовки был вызван наряд полиции, который зафиксировал факт нарушения общественного порядка.

В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт был признан исчерпанным. По данным руководства нашей команды, медицинская помощь пострадавшим россиянам не понадобилась, в больницу они не обращались.

Во избежание повторения подобных ситуаций руководство гостиницы и принимающая сторона, обеспечивающая логистическое содействие команде «Шинник» в Турции, приняли решение о переселении российских и украинских спортсменов в разные отели», – сообщили в Генконсульстве.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!