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    Генконсульство РФ сделало заявление о драке игроков «Шинника» и «Миная»

    Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило факт конфликта между футболистами «Шинника» и «Миная», а также анонсировало последствия этого инцидента.

    «Генконсульство подтверждает, что 13 февраля вечером в отеле «Роял Сигинус» произошел конфликт между участниками футбольной команды «Шинник» и украинскими спортсменами, находящимися в Анталье на сборах.

    По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны.

    В результате возникшей потасовки был вызван наряд полиции, который зафиксировал факт нарушения общественного порядка.

    В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт был признан исчерпанным. По данным руководства нашей команды, медицинская помощь пострадавшим россиянам не понадобилась, в больницу они не обращались.

    Во избежание повторения подобных ситуаций руководство гостиницы и принимающая сторона, обеспечивающая логистическое содействие команде «Шинник» в Турции, приняли решение о переселении российских и украинских спортсменов в разные отели», – сообщили в Генконсульстве.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +20502

      Persona_non_Grata 47 минут назад

      А раньше нельзя было подумать и не селить эти команды, (как представителей стран) в одном отеле !!!(((

      1
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      Рейтинг: +13104

      Алексей З 1 час назад

      Подальше друг от друга, единственный рецепт.

      2
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