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    Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель

    Футболисты «Факела» и «Енисея», находящиеся на сборах в Турции, приезжали поддержать игроков «Шинника» в массовой драке с игроками украинского «Миная», но их не пустили в отель.

    «Игроки «Шинника» только завершили второй сбор и переехали из IС Santai в новый отель – «Royal Seginus». Вадим Евсеев дал футболистам выходные, поэтому команда была не в полном составе. Превосходство игроков украинского «Миная» в численности было более, чем двукратным.

    Узнав о происходящем, поддержать ярославцев в отель примчались ряд игроков «Факела» и «Енисея», но их не пустили.

    Сегодня игроки «Шинника» пройдут медобследование – некоторые получили достаточно серьезные травмы. Но и украинцы отхватили хорошо», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

    • Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.
    • По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».
    • В драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

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    Украинцы из «Миная» спровоцировали игроков «Шинника» на драку. Пострадали четыре российских футболиста (Baza)
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Литейный 4 (returned) 12 минут назад

      Шароварники только и могут ходить гоголем при численном приемуществе. Эта драка бессмысленна, как и сопротивление бандеровцев на российской территории ДНР и ЛНР. Гыгыгы

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