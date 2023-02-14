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  • Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель

Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель

14 февраля 2023, 11:20
8

Футболисты «Факела» и «Енисея», находящиеся на сборах в Турции, приезжали поддержать игроков «Шинника» в массовой драке с игроками украинского «Миная», но их не пустили в отель.

«Игроки «Шинника» только завершили второй сбор и переехали из IС Santai в новый отель – «Royal Seginus». Вадим Евсеев дал футболистам выходные, поэтому команда была не в полном составе. Превосходство игроков украинского «Миная» в численности было более, чем двукратным.

Узнав о происходящем, поддержать ярославцев в отель примчались ряд игроков «Факела» и «Енисея», но их не пустили.

Сегодня игроки «Шинника» пройдут медобследование – некоторые получили достаточно серьезные травмы. Но и украинцы отхватили хорошо», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

  • Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.
  • По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».
  • В драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Первая лига Украина. Премьер-лига Факел Енисей Шинник Минай
Комментарии (8)
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yutjfjjf
1676364606
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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svetekanet
1676367684
Раз у ребят такое неистовое чувство вражды друг к другу, участники (а особенно зачинщики) драки могут получить повестки по возвращению в страну и отправиться вымещать всю свою злобу на фронт.
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Челнинец
1676368016
Засали у.кропы, заплатили администрации чтоб не пускали другхи русских, они же только умеют когда их больше.
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порт
1676369858
*****, ждите гостей.
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alp
1676374704
Превосходство игроков украинского «Миная» в численности было более, чем двукратным. ***** - шакалы.
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alex1951
1676380200
Сообщение СовИнформБюро. По неподтвержденным данным ,сообщает источник, Российско-Украинская битва вышла за пределы этих стран ,устроив ,,войнушку,, на территории Турции ,страны НАТО....молись Турция))))
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Факел1947
1676392003
Версия сми украины: наш нажрался водки и заблевал туалет. Его отругала уборщица, наш послал её. Доблестный футболист миная, заступился за женщину, дав нашему пощёчину. Потом наши ещё нажрались водки и уже между собой подрались. Рукалицо.
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