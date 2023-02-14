Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель

Футболисты «Факела» и «Енисея», находящиеся на сборах в Турции, приезжали поддержать игроков «Шинника» в массовой драке с игроками украинского «Миная», но их не пустили в отель.

«Игроки «Шинника» только завершили второй сбор и переехали из IС Santai в новый отель – «Royal Seginus». Вадим Евсеев дал футболистам выходные, поэтому команда была не в полном составе. Превосходство игроков украинского «Миная» в численности было более, чем двукратным.

Узнав о происходящем, поддержать ярославцев в отель примчались ряд игроков «Факела» и «Енисея», но их не пустили.

Сегодня игроки «Шинника» пройдут медобследование – некоторые получили достаточно серьезные травмы. Но и украинцы отхватили хорошо», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.

По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».

В драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

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