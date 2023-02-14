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  • Игроки «Шинника» и украинского «Миная» устроили массовую драку в отеле в Турции. У некоторых игроков переломы

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» устроили массовую драку в отеле в Турции. У некоторых игроков переломы

14 февраля 2023, 08:48
6

В турецком отеле Royal Seginus, где одновременно проживают футболисты «Шинника» и украинского «Миная», произошла массовая драка.

«По предварительным данным, всe началось вечером 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться «раз на раз», однако в разборки вмешались сотрудники отеля, и конфликт удалось погасить.

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Правда, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между игроками началась массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь.

Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

В самом отеле подтвердили информацию о произошедшей драке, но сообщили, что «сейчас уже всe спокойно», – сообщает Baza.

По информации телеграм-канала «Мутко против», несколько игроков «Шинника» получили травмы во время массовой драки.

«Один из футболистов ярославской команды на условиях анонимности рассказал, что у нападающего Ильи Грузнова подозрения на перелом ребер. Кроме того у полузащитника ярославского клуба Дмитрия Самойлова подозрения на перелом пальца. Сегодня игроки пройдут медобследование», – сообщает «Мутко против».

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Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шинник Минай
Комментарии (6)
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acor94
1676359554
Ну все, отстранят Шинник от еврокубков лет на 5, из-за провокаторов. Обидно(
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alp
1676360420
то есть, ярославцам наваляли?
Ответить
фанат джигурды
1676367130
Опа, а где коммент?
Ответить
svetekanet
1676367710
Раз у ребят такое неистовое чувство вражды друг к другу, участники (а особенно зачинщики) драки могут получить повестки по возвращению в страну и отправиться вымещать всю свою злобу на фронт.
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Ill Ich
1676369043
Принимающая сторона, вселяя две команды в один отель, могла-бы и предвидеть возможные последствия. Или получить прибыль важнее?
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Oldtrafford83
1676383381
Вот это жарища, видать админ отеля решил что у него нет мозгов))
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