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    Игроки «Шинника» и украинского «Миная» устроили массовую драку в отеле в Турции. У некоторых игроков переломы

    В турецком отеле Royal Seginus, где одновременно проживают футболисты «Шинника» и украинского «Миная», произошла массовая драка.

    «По предварительным данным, всe началось вечером 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться «раз на раз», однако в разборки вмешались сотрудники отеля, и конфликт удалось погасить.

    Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Правда, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между игроками началась массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь.

    Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

    В самом отеле подтвердили информацию о произошедшей драке, но сообщили, что «сейчас уже всe спокойно», – сообщает Baza.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», несколько игроков «Шинника» получили травмы во время массовой драки.

    «Один из футболистов ярославской команды на условиях анонимности рассказал, что у нападающего Ильи Грузнова подозрения на перелом ребер. Кроме того у полузащитника ярославского клуба Дмитрия Самойлова подозрения на перелом пальца. Сегодня игроки пройдут медобследование», – сообщает «Мутко против».

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    Источник: Baza

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +881

      Спартач80 6 минут назад

      Сейчас прибежит АлёшкаЗ,объяснит нам,что толпой на одного-это нормально,они же "воины света".

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      Рейтинг: +11189

      alp 1 час назад

      то есть, ярославцам наваляли?

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      Рейтинг: +881

      Спартач80 > alp 11 минут назад

      Каклы никогда не признаются в своих повреждённых,у них-"потерь нет".

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      Рейтинг: +3447

      acor94 1 час назад

      Ну все, отстранят Шинник от еврокубков лет на 5, из-за провокаторов. Обидно(

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