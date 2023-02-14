Стали известны подробности массовой драки между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

«Вечером несколько игроков закарпатского клуба «Минай» подошли к футболистам из ярославского «Шинника», чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства и не выходят на площади. Но диалога не получилось.

Через некоторое время одного из российских футболистов избили в лифте – перед этим украинские игроки спросили, разговаривает ли он по-русски. После этого между спортсменами началась массовая драка. Футболисты «Шинника» считают, что украинцы знали о прибытии русской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами.

Чтобы успокоить спортсменов, в отель пришлось вызвать полицейских, однако ни задерживать, ни оформлять каких-либо документов они не стали. Всего по итогам драки пострадали четверо российских футболистов, и теперь неясно, смогут ли они играть в ближайшее время – их должны проверить на возможные переломы.

По словам одного из футболистов «Шинника», уже после драки один из сотрудников штаба украинской команды предупредил их, что россиянам лучше побыстрее выехать из отеля. Потому что украинцы «настроены серьeзно» и конфликт может вспыхнуть с новой силой», – сообщает телеграм-канал Baza.

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