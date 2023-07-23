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    • Товарищеский матч. «Челси» победил в США «Брайтон» (4:3), Мудрик забил

    Товарищеский матч. «Челси» победил в США «Брайтон» (4:3), Мудрик забил

    «Челси» в контрольной игре оказался сильнее «Брайтона». Во встрече было семь забитых мячей.

    С 60-й минуты «Брайтон» был в меньшинстве.

    Встреча прошла в Филадельфии.

    Товарищеский матч

    Челси (Англия) – Брайтон (Англия) – 4:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Уэлбек, 13; 1:1 – Нкунку; 2:1 – Мудрик, 65; 3:1 – Галлахер, 72; 4:1 – Джексон, 77; 4:2 – Жoao Пeдpo, 79 (с пенальти); 4:3 – Ундав, 89.

    Удаления: нет – ван Хекке, 60 (вторая ж.к.).

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3448

      AZ 2 часа назад

      а на кой черт выделять фамилию мудрик? Он какое отношение имеет к РПЛ и к сайту в целом?

      0
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      Рейтинг: +2810

      BlackMurder 3 часа назад

      Кто-то сдох чтоль, что бревно за сотку забило?

      1
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