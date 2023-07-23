Товарищеский матч. «Челси» победил в США «Брайтон» (4:3), Мудрик забил

«Челси» в контрольной игре оказался сильнее «Брайтона». Во встрече было семь забитых мячей.

С 60-й минуты «Брайтон» был в меньшинстве.

Встреча прошла в Филадельфии.

Товарищеский матч

Челси (Англия) – Брайтон (Англия) – 4:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Уэлбек, 13; 1:1 – Нкунку; 2:1 – Мудрик, 65; 3:1 – Галлахер, 72; 4:1 – Джексон, 77; 4:2 – Жoao Пeдpo, 79 (с пенальти); 4:3 – Ундав, 89.

Удаления: нет – ван Хекке, 60 (вторая ж.к.).