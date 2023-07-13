Топ-20 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства: в первой десятке 7 украинцев, 2 грузина, 1 россиянин

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства.

Более половины списка – украинцы (11).

Россию представляют пять игроков – Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Арсен Захарян («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА) и Алексей Миранчук («Аталанта»).

Первое место в рейтинге занимает грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. В списке есть еще два его соотечественника.

Один представитель есть у Армении – полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.