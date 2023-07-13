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  • Топ-20 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства: в первой десятке 7 украинцев, 2 грузина, 1 россиянин

Топ-20 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства: в первой десятке 7 украинцев, 2 грузина, 1 россиянин

13 июля 2023, 21:46
3

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства.

Более половины списка – украинцы (11).

Россию представляют пять игроков – Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Арсен Захарян («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА) и Алексей Миранчук («Аталанта»).

Первое место в рейтинге занимает грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. В списке есть еще два его соотечественника.

Один представитель есть у Армении – полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Рейтинг Головин Александр Цыганков Виктор Зинченко Александр Матвиенко Николай Миколенко Виталий Кварацхелия Хвича Трубин Анатолий Забарный Илья Мамардашвили Георгий Мудрик Михаил
Комментарии (3)
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odessakmv
1689322687
бабаЗина, шМудрик и Судаков сильно переоценены, как "беженцы". Остальное пока все по делу, ни к чему не придраться.
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Snek
1689438863
За что Мудрик 50? За ноль голевых действий?
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