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    • Топ-20 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства: в первой десятке 7 украинцев, 2 грузина, 1 россиянин

    Топ-20 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства: в первой десятке 7 украинцев, 2 грузина, 1 россиянин

    Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства.

    Более половины списка – украинцы (11).

    Россию представляют пять игроков – Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Арсен Захарян («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА) и Алексей Миранчук («Аталанта»).

    Первое место в рейтинге занимает грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. В списке есть еще два его соотечественника.

    Один представитель есть у Армении – полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

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    Источник: Transfermarkt

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    13.07.2023 21:46
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +15468

      Алексей З 1 час назад

      Ценники на россиян ставят от балды. Никто таких денег за них не предлагал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Odnazhdy 1 час назад

      Украина рулит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15468

      Алексей З > Odnazhdy 1 час назад

      Ну это исторически с союзных времён.
      Блохин, Беланов , Шева...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5607

      Питерский князь 2 часа назад

      Если бы Круговому давали больше практики, стоил бы 25-30 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +1617

      elessar arnor > Питерский князь 58 минут назад

      если бы Пригожин дошел до мск..

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