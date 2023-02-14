В драке «Шинника» и «Миная» участвовали 30 украинцев и 12 русских. Евсеев спал

Стали известны новые подробности драки между игроками «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

«Группа из примерно 30 украинцев поднялась на этаж, где базировалась большая часть ярославцев. Им противостояло человек 12 наших. Возникла драка, в ходе которой парни из «Шинника» получили травмы: у кого-то выбит палец, кто-то получил по лицу. Но и та сторона тоже прилично пострадала.

Интересно, что главный тренер россиян Евсеев жил на первом этаже как раз в том крыле, где квартировал «Минай». Но он к тому моменту уже спал и не попал под замес. Сейчас его переселили на другой этаж.

В отеле с возникшей проблемой разбирается полиция, которая думает, как погасить конфликт. Обе команды сидят по своим номерам, им даже завтрак принесли туда. Одну из сторон, скорее всего, отселят в другую гостиницу», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.

По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».

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