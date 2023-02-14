Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В драке «Шинника» и «Миная» участвовали 30 украинцев и 12 русских. Евсеев спал

    Стали известны новые подробности драки между игроками «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

    «Группа из примерно 30 украинцев поднялась на этаж, где базировалась большая часть ярославцев. Им противостояло человек 12 наших. Возникла драка, в ходе которой парни из «Шинника» получили травмы: у кого-то выбит палец, кто-то получил по лицу. Но и та сторона тоже прилично пострадала.

    Интересно, что главный тренер россиян Евсеев жил на первом этаже как раз в том крыле, где квартировал «Минай». Но он к тому моменту уже спал и не попал под замес. Сейчас его переселили на другой этаж.

    В отеле с возникшей проблемой разбирается полиция, которая думает, как погасить конфликт. Обе команды сидят по своим номерам, им даже завтрак принесли туда. Одну из сторон, скорее всего, отселят в другую гостиницу», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.
    • По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель 1
    В «Шиннике» прокомментировали массовую драку с украинцами из «Миная» в Турции 1
    Украинцы из «Миная» спровоцировали игроков «Шинника» на драку. Пострадали четыре российских футболиста (Baza)
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:10
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    11