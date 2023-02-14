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    В Госдуме назвали виновных в драке «Шинника» и «Миная»

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищeв прокомментировал драку на сборе в Турции «Шинника» и украинского «Миная». По мнению парламентария, в инциденте виноваты организаторы сборов.

    «Инцидент, который произошел на сборах с «Шинником» очень плохой. Такое вообще не должно быть в цивилизованном мире и в большом спорте. Когда люди начинают делать что-то противозаконное по национальному признаку — оскорбления, драки, такое не должно происходить. Конечно, мы понимаем, что у наших народов сейчас обостренное политическое настроение, но, мне кажется, что спортсмены должны быть примером для своих народов, олицетворением дружбы или лояльности, несмотря на все сложности, которые существуют.

    Ведь, когда наши и белорусские теннисисты играли на международных турнирах, не было никаких проблем и скандалов. Да, были какие-то инциденты с нашими болельщиками, но никто не доходил до мордобоя.

    Здесь еще есть вопрос к организации сборов команд. Как наши и украинцы допустили такое расселение команд, неужели клубы нельзя было разместить в разные отели. Почему нельзя было сделать так, чтобы не было возможных стычек. Организаторам сборов здесь нужно действовать внимательнее, ведь сегодня мордобой, а завтра будет поножовщина, такие вещи недопустимы. Здесь какое-то разгильдяйство со стороны организации, такие вещи нужно очень внимательно просматривать, ведь сейчас ситуация накалена до предела», — сказал Свищeв.

    • Ранее сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: Metaratings

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