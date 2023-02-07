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    Аргентина и еще три страны подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

    Глава федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа сообщил о подаче совместной заявки с Уругваем, Чили и Парагваем на проведение чемпионата мира в 2030 году.

    «Сегодня очень важный день для истории наших четырех стран. Мы мечтаем снова принять кубок мира к его столетнему юбилею. Все мы, южноамериканцы, очень увлечены, мы живем футболом.

    Мы знаем, что это очень большое обязательство и что мы должны доказать всему миру, что Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили подходят для проведения чемпионата мира по футболу 2030 года», – приводит слова Тапиа пресс-служба федерации.

    • ЧМ-2022 прошел в Катаре.
    • ЧМ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.
    • Аргентина – действующий чемпион мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67140

      portero 11 минут назад

      В Парагвай приедет много любителей футбола и коки....

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