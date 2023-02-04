«Он до сих пор играл? Ничего себе». Кавазашвили – о завершении карьеры Веллитона

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал окончание карьеры Веллитона.

Бразильский нападающий объявил об уходе из футбола в середине января.

«Он до сих пор играл? Ничего себе, я как-то потерял его из виду. Против возраста не попрешь, тут уж ничего не поделаешь.

У нас были два очень хороших футболиста-легионера. Это Веллитон и Алекс. Это были лучшие иностранцы, на мой взгляд.

Когда Веллитон был в «Спартаке», то достаточно круто играл за команду. Были и отличные голевые серии, но также нельзя забыть и то столкновение с Акинфеевым...

Но раз он закончил свою карьеру, значит пришло время, вечно играть в футбол не будешь», – сказал Кавазашвили.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.

В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

В октябре ему исполнилось 36 лет.

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