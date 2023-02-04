Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема отреагировала на предложение «Зенита» перенести кубковый матч с «Волгой» в Санкт-Петербург

Зарема отреагировала на предложение «Зенита» перенести кубковый матч с «Волгой» в Санкт-Петербург

4 февраля 2023, 10:27
22

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала действия «Зенита» в отношении ульяновской «Волги».

  • Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
  • Матч запланирован на 26 февраля.
  • «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.

«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»).

Очень хочется , чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».

Конечно, они предложат всякие вкусняшки», – сказала Зарема.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Волга Салихова Зарема
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1675498537
После того, как красно-белая торсида после обращения Зенита в CAS высказалась во всех наших СМИ том духе, что Зенит против власти, СВО и Родины, а Спартак - оплот оных, читать тут комментарии некоего Алексея З. с его якобы высокоморальной жизненной позицией попросту смешно. Хотя воэможно, это просто провокатор.
Ответить
R_a_i_n
1675501682
Зениту не привыкать воровать матчи себе в город. Первый раз что ли? Б.мжи, совесть есть?
Ответить
Taps
1675502922
Тварь вонючая-заткнись ...
Ответить
derrik2000
1675503046
О как! Уже даже просто "Зарема", а не "Зарема Салихова, жена бывшего владельца Спартака Леонида Федуна". Если так дальше пойдёт, то быть её владычицей морскою. Бабка через деда у Золотой Рыбки ТАКУЮ должность не получила. а эта, судя по всему, получит. )))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1675504844
Зарема смотрит на футбол по-ленински. )
Ответить
Bozigit
1675512526
Видимо Зенит знал, что Зарема с Ульяновска и поэтому не хочет там проводить встречу).
Ответить
Главные новости
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
8
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
5
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
6
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+