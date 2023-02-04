Зарема отреагировала на предложение «Зенита» перенести кубковый матч с «Волгой» в Санкт-Петербург

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала действия «Зенита» в отношении ульяновской «Волги».

Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Матч запланирован на 26 февраля.

«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.

«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»).

Очень хочется , чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».

Конечно, они предложат всякие вкусняшки», – сказала Зарема.

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