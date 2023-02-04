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    Зарема отреагировала на предложение «Зенита» перенести кубковый матч с «Волгой» в Санкт-Петербург

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала действия «Зенита» в отношении ульяновской «Волги».

    • Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
    • Матч запланирован на 26 февраля.
    • «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона и перенести игру в Санкт-Петербург, если РФС не разрешит играть в Ульяновске.

    «Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»).

    Очень хочется , чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».

    Конечно, они предложат всякие вкусняшки», – сказала Зарема.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +501

      Номэд 3 минуты назад

      Какая же бмжарня жалкая...

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      Рейтинг: +11676

      R_a_i_n 8 минут назад

      Зениту не привыкать воровать матчи себе в город. Первый раз что ли? Б.мжи, совесть есть?

      1
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      Рейтинг: +16975

      Barmaleushka 50 минут назад

      Сказошная .... сказочница .

      1
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      Рейтинг: +33512

      VVM1964 > Barmaleushka 45 минут назад

      А в чем сказание то ?

      2
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      Рейтинг: +16975

      Barmaleushka > VVM1964 41 минуту назад

      "Я жила в Ульяновске (Воронеже , Саранске ,Уфе ,Владикавказе , Хабаровске , Нью-Йорке .....) сраниводетства
      Любимая 65-я(93-я,102-я, 37-я) школа
      И фсе ходють в футболках Спартака . Почему ? Федун других не выдавал .

      1
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      Рейтинг: +33512

      VVM1964 > Barmaleushka 38 минут назад

      А можно поподробнее - я так тщательно не изучаю биографию Заремы ))

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      Рейтинг: +16975

      Barmaleushka > VVM1964 37 минут назад

      Ты её (биографию) должен знать лучше чем сама федуниха .

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      Рейтинг: +12265

      Вомбат 1 час назад

      После того, как красно-белая торсида после обращения Зенита в CAS высказалась во всех наших СМИ том духе, что Зенит против власти, СВО и Родины, а Спартак - оплот оных, читать тут комментарии некоего Алексея З. с его якобы высокоморальной жизненной позицией попросту смешно. Хотя воэможно, это просто провокатор.

      2
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      Рейтинг: +808

      7:1 1 час назад

      ля, такая идиотина, по факту. вот если бы не зенит, а вонючий спортаг был в данной ситуации — хрен бы она своё визжащее рыло высунула бы. или хрюкнула бы что-то вроде: "у нас условия лучше". и была бы права. но т.к. спартаг не при делах - не может упустить возможность издать хрюк в сторону питера.

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      Рейтинг: +12991

      Алексей З > 7:1 1 час назад

      Слушай отрыжка папиного, все отмазки Зенита читаются как книжки. Нефига страшного и на морозике побегаете, может люди к вам лучше станут относиться.
      Ваш беспредел уже сидит в печёнке.

      1
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      Рейтинг: +378

      FCSpartakM > 7:1 1 час назад

      а в чем сложность перенести на нетралку?

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      Рейтинг: +4272

      Питерский князь > Алексей З 1 час назад

      А нам все по кайфу!
      Надо вас в ФНЛ выкинуть из-за Заремы!
      :)))
      Одного болельщика, как ты достаточно, чтобы понять, что ФК Спартаг гуно!
      :)))

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      Рейтинг: +12991

      Алексей З > Питерский князь 1 час назад

      Выкини. Всемогущий.
      Попробуйте оральные извращенцы , с вечно забитым ртом гы-гы-гы.

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      Рейтинг: +33512

      VVM1964 > Питерский князь 40 минут назад

      А из-за таких как ты - расформировать Зенит , ибо судя по тебе, боление за Зенит приводит к полной деградации моральной, умственной и культурной !)))

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      Рейтинг: +11676

      R_a_i_n > VVM1964 5 минут назад

      Нету у него никакой деградации конечно. Там просто нечему деградировать. Родилось оно такое.

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