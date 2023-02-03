«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на Кубок России

Ульяновская «Волга» может провести домашний матч Кубка России на «Газпром Арене».
Соответствующее предложение клуб получил от «Зенита».
«Зенит» отправил в ульяновскую «Волгу» письмо с предложением заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч Фонбет Кубка России.
Сделано это было на случай, если арену в Ульяновске не примет комиссия РФС. «Зенит» готов полностью оплатить организацию матча.
Но ульяновский клуб по рекомендации городских властей склоняется к резервному варианту со стадионом в Самаре», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Волга» и «Зенит» встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
- Матч запланирован на 26 февраля.
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Источник: «Чемпионат»