«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на Кубок России

Ульяновская «Волга» может провести домашний матч Кубка России на «Газпром Арене».

Соответствующее предложение клуб получил от «Зенита».

«Зенит» отправил в ульяновскую «Волгу» письмо с предложением заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч Фонбет Кубка России.

Сделано это было на случай, если арену в Ульяновске не примет комиссия РФС. «Зенит» готов полностью оплатить организацию матча.

Но ульяновский клуб по рекомендации городских властей склоняется к резервному варианту со стадионом в Самаре», – сообщил источник «Чемпионата».

«Волга» и «Зенит» встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Матч запланирован на 26 февраля.

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