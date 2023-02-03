Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на Кубок России

    Ульяновская «Волга» может провести домашний матч Кубка России на «Газпром Арене».

    Соответствующее предложение клуб получил от «Зенита».

    «Зенит» отправил в ульяновскую «Волгу» письмо с предложением заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч Фонбет Кубка России.

    Сделано это было на случай, если арену в Ульяновске не примет комиссия РФС. «Зенит» готов полностью оплатить организацию матча.

    Но ульяновский клуб по рекомендации городских властей склоняется к резервному варианту со стадионом в Самаре», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Волга» и «Зенит» встретятся в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
    • Матч запланирован на 26 февраля.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Агент: «Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо»
    Джикия отреагировал на обращение «Зенита» в CAS из-за решения КДК по драке со «Спартаком» 3
    Губерниев похвалил «Зенит» за обращение в CAS из-за дисквалификации игроков 17
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +584

      rac531 57 минут назад

      Уже жаже "Волги" 6оятся, пи""ры болотные?)
      Страхуются, пони маешб ли)
      Думаю, что МИЛЛЕРУ и ДЮКОВУ стоит ВСЕ МАТЧИ "ЗЕНИТА" ПРОВОДИТЬ на БАКЛАНАРЕНЕ)
      https://cdn.iportal.ru/news/2017/preview/90f1df17d826f7838a9c88a6c0aabd150a380258_800_485.jpg

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +687

      Forvard47 1 час назад

      То есть фанаты из ульяновска должны лишиться увидеть против своей команды чемпиона страны?

      Ну если газпром бы оплатил бы билеты на матч, самолет туда и обратно всем желающим из ульяновска то думаю можно было бы согласиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      7:1 1 час назад

      нет. нет. и ещё раз нет. я даже за тарасофских информаторов поработаю. 2015 год. зенит, имея отрыв 8 очков, должен был провести золотой матч в уфе. понятно, что в таком матче выиграли бы без проблем, но стадион уфы не был готов. резервный предложили сменить на петровский. и все доходы с билетов - в пользу уфы. и уфа согласилась. и сыграли 1:1 (подгон, да). и это сделало зенит чемпионом - а уфу богаче, и с пропиской в рпл.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      7:1 > 7:1 1 час назад

      ну а тут матч не такого значения, но зенит ни разу не был в ульяновске. и там, скорее всего, будет аншлаг, если к ним пожалует зенит/спартаг/цска. и пофиг, какие погодные условия, и в каком состоянии арена - матч должен быть там. для местных это будет праздник. не нужно переносов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11