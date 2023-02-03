Соболев прокомментировал отсутствие Промеса на сборах «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об отсутствии полузащитника Квинси Промеса на сборах команды в ОАЭ.

— С Промесом на связи? Как он?

— Мы на связи, общаемся, спрашиваем, что и как. Он тренируется, готовимся.

— Как его отсутствие сказывается на команде?

— Понятно, что Промес — это один из лидеров команды, это сказывается. Не будь другого футболиста, это тоже бы сказывалось. Он часть коллектива, часть команды.

— Ему сложно будет в сезоне без этих сборов?

— Промес — профессионал, он готовится индивидуально, тренируется. Думаю, проблем не должно быть.

Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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