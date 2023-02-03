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    Соболев прокомментировал отсутствие Промеса на сборах «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об отсутствии полузащитника Квинси Промеса на сборах команды в ОАЭ.

    — С Промесом на связи? Как он?

    — Мы на связи, общаемся, спрашиваем, что и как. Он тренируется, готовимся.

    — Как его отсутствие сказывается на команде?

    — Понятно, что Промес — это один из лидеров команды, это сказывается. Не будь другого футболиста, это тоже бы сказывалось. Он часть коллектива, часть команды.

    — Ему сложно будет в сезоне без этих сборов?

    — Промес — профессионал, он готовится индивидуально, тренируется. Думаю, проблем не должно быть.

    • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      jek718875 13 минут назад

      Д.Алвес тоже тренировался индивидуально,мы все знаем,что из этого вышло,нельзя отрываться от коллектива

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