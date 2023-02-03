«Зенит» пожаловался в CAS, Месси побил рекорд Роналду, Варан завершил карьеру в сборной и другие новости

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Месси побил рекорд Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг Европы

Карпин обвинил Федуна в том, что он не отвечает за слова, а также ответил, причастен ли он к увольнению Эмери из «Спартака»

«Пумас» требует от Алвеса денежную компенсацию из-за дела об изнасиловании

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Зимний кубок РПЛ. «Спартак» победил «Ростов» в серии пенальти (2:1) после нулевой ничьей в основное время

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