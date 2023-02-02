«Ювентусу» грозит снятие еще 20 очков

С «Ювентуса» могут снять еще 20 очков из-за дела о махинациях с зарплатами футболистов.

Ранее команду лишили 15 баллов в Серии А за незаконный прирост капитала.

Вердикт суда ожидается в марте. Расследование продлили на 40 дней в связи с обнаружением новых документов.

Сейчас у «Ювентуса» 23 очка в чемпионате Италии (13-е место).

Если команду лишат 20 баллов, то она окажется на последней строчке в лиге.

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