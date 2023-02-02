«Ювентусу» грозит снятие еще 20 очков

Ничему жизнь не учит Ювентус. И в серию Б их выгоняли и очков лишали, а они все хитрят, хотят быть умнее всех
С «Ювентуса» могут снять еще 20 очков из-за дела о махинациях с зарплатами футболистов.
Ранее команду лишили 15 баллов в Серии А за незаконный прирост капитала.
Вердикт суда ожидается в марте. Расследование продлили на 40 дней в связи с обнаружением новых документов.
- Сейчас у «Ювентуса» 23 очка в чемпионате Италии (13-е место).
- Если команду лишат 20 баллов, то она окажется на последней строчке в лиге.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно