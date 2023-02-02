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    «Ювентусу» грозит снятие еще 20 очков

    С «Ювентуса» могут снять еще 20 очков из-за дела о махинациях с зарплатами футболистов.

    Ранее команду лишили 15 баллов в Серии А за незаконный прирост капитала.

    Вердикт суда ожидается в марте. Расследование продлили на 40 дней в связи с обнаружением новых документов.

    • Сейчас у «Ювентуса» 23 очка в чемпионате Италии (13-е место).
    • Если команду лишат 20 баллов, то она окажется на последней строчке в лиге.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 21:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2150

      Dr.Metal 1 час назад

      Ничему жизнь не учит Ювентус. И в серию Б их выгоняли и очков лишали, а они все хитрят, хотят быть умнее всех

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      Рейтинг: +1091

      Fialet > Dr.Metal 42 минуты назад

      Да все хитрят, не все попадаются.

      2
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      Рейтинг: +2330

      serglider > Dr.Metal 5 минут назад

      Ну, первую дисквалификацию Юве получил за махинацию с судьями, теперь вот с зарплатами... Насчет "незаконного прироста капитала" - это вообще курам на смех! МС и все англосаксонские клубы, Барса, ПСЖ стопудово этим регулярно занимаются и... ничего! Чефир походу из-за своей идеи фикс - "финансового фаерплея" потопит итальянские клубы.

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