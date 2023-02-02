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    «Пумас» требует от Алвеса денежную компенсацию из-за дела об изнасиловании

    «Пумас» потребовал от защитника Дани Алвеса 5 миллионов долларов за нарушение условий контракта.

    В мексиканском клубе уверены, что футболист нарушил пункт договора, запрещающий любые действия, которые считаются преступлением по законодательству страны, в которой они имело место.

    39-летнего бразильца обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны 30 декабря.

    • Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.
    • Его арестовали без права залога.
    • «Пумас» расторг контракт с игроком.

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    Источник: UOL Esporte

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1086

      Fialet 24 минуты назад

      Налетели стервятники.

      0
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      Рейтинг: +3441

      acor94 1 час назад

      Просто потрогал какую-то шлюху за жопу в клубе, а тебя в тюрьму, жена уходит, с работы увольняют и требуют 5 миллионов...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +578

      Таврида 1 час назад

      "В очередь, сукины дети, в очередь" ©

      1
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      Рейтинг: +24988

      bset 1 час назад

      Вот всегда удивляет. Почти во всем цивилизованном мире есть презумпция невиновности. Какого черта последствия наступают до решения суда?

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