«Пумас» требует от Алвеса денежную компенсацию из-за дела об изнасиловании

«Пумас» потребовал от защитника Дани Алвеса 5 миллионов долларов за нарушение условий контракта.
В мексиканском клубе уверены, что футболист нарушил пункт договора, запрещающий любые действия, которые считаются преступлением по законодательству страны, в которой они имело место.
39-летнего бразильца обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны 30 декабря.
- Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.
- Его арестовали без права залога.
- «Пумас» расторг контракт с игроком.
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Источник: UOL Esporte