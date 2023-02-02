«Пумас» требует от Алвеса денежную компенсацию из-за дела об изнасиловании

«Пумас» потребовал от защитника Дани Алвеса 5 миллионов долларов за нарушение условий контракта.

В мексиканском клубе уверены, что футболист нарушил пункт договора, запрещающий любые действия, которые считаются преступлением по законодательству страны, в которой они имело место.

39-летнего бразильца обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны 30 декабря.

Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.

Его арестовали без права залога.

«Пумас» расторг контракт с игроком.

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