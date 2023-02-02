Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варан в 29 лет завершил карьеру в сборной Франции

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан объявил в соцсетях о завершении карьеры в сборной Франции в возрасте 29 лет.

    По информации Le Parisien, причины этого решения – физическое и психологическое утомление от игры за сборную, поражение в финале ЧМ-2022, а также проблемы с коленом.

    • Варан выступал за сборную Франции с 2013 года.
    • Он провел 93 матча за национальную команду.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Определены три кандидата на статус капитана сборной Франции вместо Льориса
    Варан и Конате смогут сыграть в финале ЧМ-2022. У них был грипп 1
    5 футболистов сборной Франции пропустили тренировку за 2 дня до финала ЧМ-2022 1
    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5751

      AtticusFinch 1 час назад

      Я давно заметил, что в сборной Франции наплевать на сборную) Рабьо не поехал запасным в Россию-это ваще не хочет играть)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11