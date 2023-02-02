Варан в 29 лет завершил карьеру в сборной Франции

Я давно заметил, что в сборной Франции наплевать на сборную) Рабьо не поехал запасным в Россию-это ваще не хочет играть)
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан объявил в соцсетях о завершении карьеры в сборной Франции в возрасте 29 лет.
По информации Le Parisien, причины этого решения – физическое и психологическое утомление от игры за сборную, поражение в финале ЧМ-2022, а также проблемы с коленом.
- Варан выступал за сборную Франции с 2013 года.
- Он провел 93 матча за национальную команду.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно