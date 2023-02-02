Варан в 29 лет завершил карьеру в сборной Франции

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан объявил в соцсетях о завершении карьеры в сборной Франции в возрасте 29 лет.

По информации Le Parisien, причины этого решения – физическое и психологическое утомление от игры за сборную, поражение в финале ЧМ-2022, а также проблемы с коленом.

Варан выступал за сборную Франции с 2013 года.

Он провел 93 матча за национальную команду.

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