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    Карпин обвинил Федуна в том, что он не отвечает за слова

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин охарактеризовал бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    «Не могу определить в процентном отношении, насколько практика работы с Леонидом Федуном совпала с тем, что он обещал при первой встрече, когда летом 2008 года он позвал меня сначала на должность гендиректора. Были разные периоды.

    Если в первый год было примерно так, как мы договаривались, то потом многое менялось. В зависимости от результатов.

    Чем больше узнаешь любого человека, тем лучше понимаешь цену его словам. Поначалу не знал, что если Федун в десять утра говорит «да», то это совершенно не означает, что «да» будет и в полдень.

    За какие-то два часа все могло измениться. Но такое происходило постоянно, и постепенно я стал все понимать и учитывать. Это и называется опытом.

    Глубоко внутри меня сохранилось чувство переживания за «Спартак» как за клуб, которому отдал в разных ролях много лет, но это не имеет никакого отношения к Федуну. «Спартак» – это «Спартак». Федун – это Федун.

    Да, сейчас он владелец клуба (интервью сделано до ухода Федуна из «Спартака» – прим. «Бомбардира»). Но и в «Барселоне», и в «Реале» меняются президенты, и разные люди проводят совершенно разную политику. Так же когда-то произойдет и со «Спартаком».

    Не знаю, буду к этому времени жив или нет. Может, и умру. Но Федун же тоже не вечен», – сказал Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16822

      NewLife 17 минут назад

      Кому, кому, но только не убыточному тренеру транжире Валэре гнать на Федуна.

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      Рейтинг: +17612

      ilichkadr 43 минуты назад

      У юдэхохлов так и есть, ничего нового............

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