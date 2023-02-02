Карпин обвинил Федуна в том, что он не отвечает за слова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин охарактеризовал бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Не могу определить в процентном отношении, насколько практика работы с Леонидом Федуном совпала с тем, что он обещал при первой встрече, когда летом 2008 года он позвал меня сначала на должность гендиректора. Были разные периоды.

Если в первый год было примерно так, как мы договаривались, то потом многое менялось. В зависимости от результатов.

Чем больше узнаешь любого человека, тем лучше понимаешь цену его словам. Поначалу не знал, что если Федун в десять утра говорит «да», то это совершенно не означает, что «да» будет и в полдень.

За какие-то два часа все могло измениться. Но такое происходило постоянно, и постепенно я стал все понимать и учитывать. Это и называется опытом.

Глубоко внутри меня сохранилось чувство переживания за «Спартак» как за клуб, которому отдал в разных ролях много лет, но это не имеет никакого отношения к Федуну. «Спартак» – это «Спартак». Федун – это Федун.

Да, сейчас он владелец клуба (интервью сделано до ухода Федуна из «Спартака» – прим. «Бомбардира»). Но и в «Барселоне», и в «Реале» меняются президенты, и разные люди проводят совершенно разную политику. Так же когда-то произойдет и со «Спартаком».

Не знаю, буду к этому времени жив или нет. Может, и умру. Но Федун же тоже не вечен», – сказал Карпин.

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