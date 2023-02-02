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  • Карпин ответил на обвинения в причастности к увольнению Эмери из «Спартака»

Карпин ответил на обвинения в причастности к увольнению Эмери из «Спартака»

2 февраля 2023, 12:42
3

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о работе Унаи Эмери в «Спартаке».

«Федун удерживать меня не стал. Потому что уже договорился с Унаи Эмери. Меня оставили генеральным директором.

Эмери, в отличие от Микаэля Лаудрупа, полностью отдавался работе. В своей книге он написал, что мы общались холодно и сдержанно? В чем это выражалось?

Право все это говорить Унаи, наверное, имел, но никакой почвы под этим нет и быть не могло. Все, что было – один разговор после какого-то проигранного матча. Кто-то из тренерского штаба сказал, что на базу в Тарасовке не завезли свежий хлеб.

«Вы совсем обалдели? Проиграли из-за несвежего хлеба?!» Вот и весь разговор, на основании которого он делает выводы о моей враждебности. Больше не было ни-че-го.

У меня другой вопрос. Почему Эмери, работая за пределами Испании, ничего не выиграл? Не беру «ПСЖ», внутри страны они и без тренера побеждают. А в «Арсенале» что ему мешало?

Эмери – классный тренер, который может работать только в Испании. Другого, по крайней мере, он не доказал.

Его менталитет понятен. На родине, с местными футболистами, у него все хорошо. А за пределами родной страны – плохо.

Мог ли он сработать лучше? Мог, если бы понял, что в России не так, как в Испании.

Когда меня обвиняют в «сливе» Эмери, спрашиваю – как? Где конкретика? Я был в клубе еще до него.

Мы не знали, кто будет тренером, но я оставался генеральным директором по-любому. Более того, с Унаи и вел переговоры. И уговорил его приехать в «Спартак».

Сезон начался хорошо – с прохода «Фенербахче» в основную сетку Лиги чемпионов. Что и когда надломилось – не знаю. Меня там не было.

Будучи гендиректором, занимался клубом, делал ту работу, которая была ему нужна. Трансферы, организация матчей и так далее.

Что происходило внутри команды – узнайте у Эмери. Вначале у него, получается, была поддержка? А потом ее вдруг не стало? То есть поначалу футболисты воспринимали его как тренера, а потом нет? Как бы мне удалось на это влиять, если бы игроки относились к нему с уважением?

Пусть хоть один человек объяснит мне, какой у него не было помощи, приведет хоть один четкий пример. Это ровно то же самое, что с Дзюбой.

Когда начинаешь говорить – а что конкретно? Ты не играл, у тебя минут не было? Что тебе мешало? Нет ответа. За «тренеришку» в адрес Унаи тогда Артема на ползарплаты оштрафовали. Что еще сделаешь?

А пять дней между словами Федуна, что Эмери отработает контракт до конца после 0:3 от «Барселоны», и его отставкой после 1:5 от «Динамо» – это как раз о том, что в десять утра он говорит «да», а в полдень – «нет», – рассказал Карпин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Эмери Унаи Карпин Валерий
Комментарии (3)
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alefreddy
1675336313
слил хорошего специалиста которому еще и никто не помог а сейчас одни оправдания
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Fialet
1675336716
Про Арсенал херню написал, только сейчас они заиграли, а до этого много лет ни у кого из тренеров там не получалось. И про ПСЖ херню, тоже каких только тренеров там не было, результат примерно одинаков. В общем Карпин точно копал под Эмери, и до сих пор норовит хоть чуть, но подгадить. Но особенно по свински Карпин подсидел Лаудрупа, в нужный момент его скинув, и на его "багаже" второе место занял.
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Марк Аврелий!
1675378859
Карпин ОЧЕНЬ хотел лично сделать Спартак чемпионом. И ОЧЕНЬ боялся, что это сделает Эмери. Поэтому и навредил ему. Тоже самое и с Лаудрупом Карпин -СБИТЫЙ ЛЁТЧИК! Все, что он умеет, это вырвать очки у Спартака, а потом, даже не обозначая какую нибудь борьбу, бездарно отдает очки прямым конкурентам Спартака, типа Зенит, Локомотив, Динамо, Краснодар
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