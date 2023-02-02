С Гринвуда сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством

Полиция Манчестера признала невиновным нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в изнасиловании и угрозах убийством в адрес бывшей девушки.

С 21-летнего футболиста сняли все обвинения. Гринвуд не выходил на поле больше года.

Гринвуда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством в январе 2022 года.

«МЮ» отстранил его от тренировок и матчей.

Nike расторг контракт с футболистом на фоне этой истории.

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