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    С Гринвуда сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством

    Полиция Манчестера признала невиновным нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в изнасиловании и угрозах убийством в адрес бывшей девушки.

    С 21-летнего футболиста сняли все обвинения. Гринвуд не выходил на поле больше года.

    • Гринвуда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством в январе 2022 года.
    • «МЮ» отстранил его от тренировок и матчей.
    • Nike расторг контракт с футболистом на фоне этой истории.

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    Источник: BBC

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      520de 3 минуты назад

      Пpoгнозы фyтбольных матчей bets-info.ru

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      Рейтинг: +156

      ugc-gaming 14 минут назад

      убили пацану карьеру и такие типа сорян братан, все проблемы из-за женщин

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      Рейтинг: +2974

      Derzkiy1 39 минут назад

      Надеюсь вернут в команду, потенциал огромный у футболиста !

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      Рейтинг: +2976

      Валерий2705 42 минуты назад

      Интересно кто ему компенсирует теперь контрактные деньги. А главное год простоя без футбола, за который он мог выйти на новый уровень.

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      Рейтинг: +12

      JohnyDi15 55 минут назад

      Ну тут либо девушка решила поиметь деньжат, либо мировое заключили. Я, на фоне того, что происходит с молодежью от 2000 года - могу смело сказать, что вариант первый более похож на правду. Сейчас каждая хочет поиметь деньжат не работая самой. Это прям тренд пошел. Так что ребята, смотрите в оба, девушки сейчас коварны как никогда.

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