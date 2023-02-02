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    Члены АФК поддерживают переход РФС. Их привлекают коммерческие возможности России

    Стало известно, как азиатские федерации относятся к возможному переходу РФС из УЕФА в АФК.

    «Представители азиатских федераций положительно восприняли идею возможного перехода России из УЕФА в АФК.

    Более того, некоторые, не самые очевидные представители азиатского футбола хотят, чтобы Россия все-таки сменила место футбольной прописки.

    В ходе нескольких важных встреч с представителями не самых дружественных на сегодняшний день для нас стран, было получено полное одобрение, если РФС на такой шаг решится.

    В первую очередь представители Азии видят в России новые коммерческие возможности и точки роста для популяризации футбола в конфедерации в целом», – сообщил источник «СЭ».

    Не исключено, что Россия станет временным членом АФК, оставшись при этом в УЕФА. Потенциально это позволит команде Валерия Карпина принять участие в отборе ЧМ-2026.

    Однако данный вариант развития событий пока маловероятен, поскольку в Азии понимают, что Россия сможет навязать серьезную борьбу командам, претендующим на выход на следующий чемпионат мира.

    Также представители РФС на конгрессе АФК в Бахрейне провели переговоры касательно возможной организации товарищеских матчей. Большая часть азиатских сборных готовы играть с россиянами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +594

      Таврида 20 минут назад

      Все не так уж плохо на сегодняшний день
      Если есть билет на самолет,
      Летящий в Бахрейн...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1353

      Hoahin 49 минут назад

      Откуда инфа? "Некоторые", это какие? Пока выглядит как фантазия журнашлюх

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