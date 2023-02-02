Члены АФК поддерживают переход РФС. Их привлекают коммерческие возможности России

Стало известно, как азиатские федерации относятся к возможному переходу РФС из УЕФА в АФК.

«Представители азиатских федераций положительно восприняли идею возможного перехода России из УЕФА в АФК.

Более того, некоторые, не самые очевидные представители азиатского футбола хотят, чтобы Россия все-таки сменила место футбольной прописки.

В ходе нескольких важных встреч с представителями не самых дружественных на сегодняшний день для нас стран, было получено полное одобрение, если РФС на такой шаг решится.

В первую очередь представители Азии видят в России новые коммерческие возможности и точки роста для популяризации футбола в конфедерации в целом», – сообщил источник «СЭ».

Не исключено, что Россия станет временным членом АФК, оставшись при этом в УЕФА. Потенциально это позволит команде Валерия Карпина принять участие в отборе ЧМ-2026.

Однако данный вариант развития событий пока маловероятен, поскольку в Азии понимают, что Россия сможет навязать серьезную борьбу командам, претендующим на выход на следующий чемпионат мира.

Также представители РФС на конгрессе АФК в Бахрейне провели переговоры касательно возможной организации товарищеских матчей. Большая часть азиатских сборных готовы играть с россиянами.

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