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    «Зенит» пожаловался в CAS на решение о дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

    «Зенит» обжалует в CAS дисквалификацию трех футболистов на шесть матчей Кубка России за драку в матче со «Спартаком».

    «Зенит» направил жалобу в CAS на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов клуба в матче со «Спартаком» в Кубке.

    Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации», – написал в телеграме журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16822

      NewLife 13 минут назад

      Дуралеи, на что они рассчитывают, лучше бы жаловались в международную Лигу сексуальных меньшинств. Позор заплаканным барышням от футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1922

      alefreddy 37 минут назад

      надо добавить еще чтобы перестали конючить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33467

      VVM1964 55 минут назад

      Всё никак не уймутся (((

      1
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