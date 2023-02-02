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  • «Зенит» пожаловался в CAS на решение о дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

«Зенит» пожаловался в CAS на решение о дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

2 февраля 2023, 13:47
7

«Зенит» обжалует в CAS дисквалификацию трех футболистов на шесть матчей Кубка России за драку в матче со «Спартаком».

«Зенит» направил жалобу в CAS на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов клуба в матче со «Спартаком» в Кубке.

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации», – написал в телеграме журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (7)
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VVM1964
1675334989
Всё никак не уймутся (((
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alefreddy
1675336108
надо добавить еще чтобы перестали конючить
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NewLife
1675337501
Дуралеи, на что они рассчитывают, лучше бы жаловались в международную Лигу сексуальных меньшинств. Позор заплаканным барышням от футбола.
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Romeo 123
1675341842
Ну и правильно крысы бьют из под тишка
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zigbert
1675342114
Все давно уже определено, виновные наказаны. Да CAS до лампочки ваши проблемы. Такими действиями Зенит проявляет слабость.
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Каратель помойников
1675400437
обоснование жалобы "сыроже некем будет побеждать"...оказывается дно в болоте можно пробить и не раз....гнильё
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mahan
1675402826
Зенит во всей красе...
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