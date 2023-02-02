«Зенит» пожаловался в CAS на решение о дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

«Зенит» обжалует в CAS дисквалификацию трех футболистов на шесть матчей Кубка России за драку в матче со «Спартаком».

«Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

«Зенит» направил жалобу в CAS на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов клуба в матче со «Спартаком» в Кубке.

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации», – написал в телеграме журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.

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