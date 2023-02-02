«Зенит» пожаловался в CAS на решение о дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

Дуралеи, на что они рассчитывают, лучше бы жаловались в международную Лигу сексуальных меньшинств. Позор заплаканным барышням от футбола.
«Зенит» обжалует в CAS дисквалификацию трех футболистов на шесть матчей Кубка России за драку в матче со «Спартаком».
- «Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
- У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
«Зенит» направил жалобу в CAS на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов клуба в матче со «Спартаком» в Кубке.
Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации», – написал в телеграме журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.
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