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    CAS рассмотрит обращение «Зенита» по ускоренной процедуре

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил новые подробности обращения клуба в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Петербуржцы решили обжаловать дисквалификацию трех футболистов на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

    – Мы обратились в CAS, потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле.

    Поэтому сначала мы обратились в РФС. А потом, после того как решение не было изменено – в CAS. Там проанализируют, что это было.

    – Насколько быстро CAS сможет отреагировать на обращение «Зенита»?

    – Мы согласовали с РФС ускоренную процедуру рассмотрения. Она не должна занять больше месяца‑двух.

    – РФС не возражал против обращения «Зенита» в CAS?

    – Нет. Он согласился на ускоренную процедуру, за что мы ему благодарны.

    • «Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
    • Клуб раскритиковали за обращение в CAS. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал действия петербуржцев «неприличными», а Зарема Салихова охарактеризовала апелляцию словом «кляуза».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1378

      Freyd 11 минут назад

      Во будет крику если и там покажут дулю.Надо потом в американские суды обращятся

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