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CAS рассмотрит обращение «Зенита» по ускоренной процедуре

2 февраля 2023, 20:44
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил новые подробности обращения клуба в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Петербуржцы решили обжаловать дисквалификацию трех футболистов на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

– Мы обратились в CAS, потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле.

Поэтому сначала мы обратились в РФС. А потом, после того как решение не было изменено – в CAS. Там проанализируют, что это было.

– Насколько быстро CAS сможет отреагировать на обращение «Зенита»?

– Мы согласовали с РФС ускоренную процедуру рассмотрения. Она не должна занять больше месяца‑двух.

– РФС не возражал против обращения «Зенита» в CAS?

– Нет. Он согласился на ускоренную процедуру, за что мы ему благодарны.

  • «Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
  • Клуб раскритиковали за обращение в CAS. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал действия петербуржцев «неприличными», а Зарема Салихова охарактеризовала апелляцию словом «кляуза».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (9)
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Freyd
1675362231
Во будет крику если и там покажут дулю.Надо потом в американские суды обращятся
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R_a_i_n
1675363033
Дно пробито? Или еще есть куда?
Ответить
NewLife
1675363735
Позор, стыдно за российскую команду.
Ответить
mutabor0992
1675364522
Как же от этих "голубых" СМЕРДИТ!!!
Ответить
эд100
1675369089
Какой СТЫД?!... от этого долго придётся отмываться... Зенит-ДНО!
Ответить
alp
1675369164
а чего кб так засикали ? )) бояться потерять свою единственную надежду ))
Ответить
Каратель помойников
1675399738
после такого надо **** переименовывать в "гнелит"
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