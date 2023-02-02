Колосков раскритиковал «Зенит» за обращение в CAS: «Это неприлично!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

«Дело не в том, поздно или рано «Зенит» принял такое решение. Обращение «Зенита» в CAS – неприличное дело! Это означает неверие в наше российское правосудие, в наши юридические органы, в практику работы этих органов.

Никогда за мою жизнь в футболе ни один клуб не обращался в CAS по такому поводу. Это недоверие нашим органам футбольного правосудия», – сказал Колосков.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно