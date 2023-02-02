Колосков раскритиковал «Зенит» за обращение в CAS: «Это неприлично!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».
- «Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
- У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
«Дело не в том, поздно или рано «Зенит» принял такое решение. Обращение «Зенита» в CAS – неприличное дело! Это означает неверие в наше российское правосудие, в наши юридические органы, в практику работы этих органов.
Никогда за мою жизнь в футболе ни один клуб не обращался в CAS по такому поводу. Это недоверие нашим органам футбольного правосудия», – сказал Колосков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»