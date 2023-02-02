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  • Колосков раскритиковал «Зенит» за обращение в CAS: «Это неприлично!»

Колосков раскритиковал «Зенит» за обращение в CAS: «Это неприлично!»

2 февраля 2023, 16:59
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Дело не в том, поздно или рано «Зенит» принял такое решение. Обращение «Зенита» в CAS – неприличное дело! Это означает неверие в наше российское правосудие, в наши юридические органы, в практику работы этих органов.

Никогда за мою жизнь в футболе ни один клуб не обращался в CAS по такому поводу. Это недоверие нашим органам футбольного правосудия», – сказал Колосков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Эном айс
1675347688
Вечный колосок наверное забыл кто стоит за лучшей командой страны..)) Извиняться придётся на камеру.
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Александр52
1675349275
Браво Вячеслав Иванович ! Не побоялся, сосед !!!
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NewLife
1675351281
Ай,я,яй, ребята с теплотрассы не верят в наше правосудие ! Они привыкли в своем болоте без всякого правосудия обходиться, но обращение к тем, кто дал нашему спорту пощечину, говорит о беспринципности гей клуба.
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Вомбат
1675352184
Да, питерское днище очевидно не верит в российское правосудие. Ничего, зато в него верит Москва. А это главное. Московское правосудие кого надо осудит, кого надо оправдает, и все будут счастливы. Кроме, разумеется, ребят с теплотрассы? Кстати, с какой теплотрассы? Со взорванных газпроводов, что ли?
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eugen-han
1675352454
Вообще это похоже на диверсию в условиях санкций от прямого противника и врага настоящего и потенциального. Это похоже на то, если бы наш трибунал не устроил ,,полицаев" и они пожаловались бы фашистам во время ***** на красную армию. Зенит выступает именно а роли ,,полицаев"- прихлебателей в данной ситуации.
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alefreddy
1675367355
помойкой пахнет уже везде
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JTherry
1675369801
Алёше пофиг российские суды, если надо, он и "самогО" перешагнет...
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моэм
1675406754
Это понятно всем , кроме отморозков в руководстве зени .
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