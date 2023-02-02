Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зарема: «Думала, «Зенит» зимой купит пару футболистов круче Промеса. Решили просто написать кляузу в CAS»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

    «Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче Промеса. Но решили просто пойти написать кляузу в CAS.

    Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?» — заявила Салихова.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской Лиге чемпионов?» 1
    Мейра: «В России деньги решают любые проблемы с полицией. В Португалии так не работает» 4
    «Я и Малком никогда не согласились бы уйти из «Зенита» бесплатно». Агент – о переходе в «ПСЖ» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      520de 5 минут назад

      Пpогнoзы футбольных матчей bets-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Бригадный 22 минуты назад

      Дура бестолковая. Где эта, дура, видела футболистов круче Промяса? Немаэ таких. На том же ЧМ-22 не було игрочишек круче Промяса. Если бы старик Ван Гал не сдрейфил и взял Промяса, у голландской бригады была бы совсем другая история.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1652

      Красногвардейчик 28 минут назад

      Ой, гнилая баба то какая.....ужос!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Спартач80 > Красногвардейчик 6 минут назад

      А точно не немытыши гнилые,которые жалобятся тем,кто их с еврокубков выпинул?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2976

      Валерий2705 40 минут назад

      Зачем покупать? Надо искать таких же как Промес, играющих в душманском сраптаке, что бы на родине не закрыли.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11