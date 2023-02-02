Зарема: «Думала, «Зенит» зимой купит пару футболистов круче Промеса. Решили просто написать кляузу в CAS»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».
- «Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
- У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
«Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче Промеса. Но решили просто пойти написать кляузу в CAS.
Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?» — заявила Салихова.
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Источник: Sport24