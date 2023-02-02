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  • Зарема: «Думала, «Зенит» зимой купит пару футболистов круче Промеса. Решили просто написать кляузу в CAS»

Зарема: «Думала, «Зенит» зимой купит пару футболистов круче Промеса. Решили просто написать кляузу в CAS»

2 февраля 2023, 18:41
6

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче Промеса. Но решили просто пойти написать кляузу в CAS.

Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?» — заявила Салихова.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Салихова Зарема
Комментарии (6)
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Валерий2705
1675352951
Зачем покупать? Надо искать таких же как Промес, играющих в душманском сраптаке, что бы на родине не закрыли.
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Красногвардейчик
1675353713
Ой, гнилая баба то какая.....ужос!!!!!
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Бригадный
1675354035
Дура бестолковая. Где эта, дура, видела футболистов круче Промяса? Немаэ таких. На том же ЧМ-22 не було игрочишек круче Промяса. Если бы старик Ван Гал не сдрейфил и взял Промяса, у голландской бригады была бы совсем другая история.
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Азбука
1675355489
Где ж пару таких уголовников найти, как Промес?
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NewLife
1675363546
Судя по комментам ниже, синит вместо двух футболистов купил бригаду радужных троллей.
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kazak1975
1675364920
**** лает, ветер носит.
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