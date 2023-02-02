Мостовой отреагировал на слова Карпина о Федуне

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что Валерий Карпин раскритиковал Леонида Федуна.

«Не думаю, что у «Спартака» не все получалось, когда Карпин был главным тренером, потому что у него было недопонимание с Федуном.

Тогда, получается, что у всех было недопонимание. В то время многие бизнесмены покупали футбольные клубы, это была волна хайпа.

Тогда много людей, которые не понимали в футболе, много говорили о нeм, лезли в него, что сейчас тоже делается, но не в таком количестве.

Может, в «Спартаке» где-то так и было. Как только Федун отошел, сразу дела пошли в гору, у «красно-белых» начало что-то получаться.

Но я не думаю, что некоторые сезоны у «Спартака» были провалены из-за Федуна. Леонид Арнольдович же на поле не играет.

Зато он построил стадион, всем платил деньги, причeм бешеные. Многие в «Спартак» приходили, при Федуне у «красно-белых» было как минимум 10 тренеров и с ними еще 50 человек персонала.

И все они заработали, никто не сказал, что Федун не заплатил или что-то не дал. Леонид Арнольдович очень много сделал для «Спартака», а другие этим пользовались.

Слишком была большая ротация тренеров. Но, что поделаешь, когда каждый приходил, пытался побольше заработать и убежать?

Кстати, Карпин тоже уже раза три был в «Спартаке, причeм в разных качествах», – заявил Мостовой.

Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.

Он занимал должности главного тренера и генерального директора клуба.

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