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    Мостовой отреагировал на слова Карпина о Федуне

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что Валерий Карпин раскритиковал Леонида Федуна.

    «Не думаю, что у «Спартака» не все получалось, когда Карпин был главным тренером, потому что у него было недопонимание с Федуном.

    Тогда, получается, что у всех было недопонимание. В то время многие бизнесмены покупали футбольные клубы, это была волна хайпа.

    Тогда много людей, которые не понимали в футболе, много говорили о нeм, лезли в него, что сейчас тоже делается, но не в таком количестве.

    Может, в «Спартаке» где-то так и было. Как только Федун отошел, сразу дела пошли в гору, у «красно-белых» начало что-то получаться.

    Но я не думаю, что некоторые сезоны у «Спартака» были провалены из-за Федуна. Леонид Арнольдович же на поле не играет.

    Зато он построил стадион, всем платил деньги, причeм бешеные. Многие в «Спартак» приходили, при Федуне у «красно-белых» было как минимум 10 тренеров и с ними еще 50 человек персонала.

    И все они заработали, никто не сказал, что Федун не заплатил или что-то не дал. Леонид Арнольдович очень много сделал для «Спартака», а другие этим пользовались.

    Слишком была большая ротация тренеров. Но, что поделаешь, когда каждый приходил, пытался побольше заработать и убежать?

    Кстати, Карпин тоже уже раза три был в «Спартаке, причeм в разных качествах», – заявил Мостовой.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.
    • Он занимал должности главного тренера и генерального директора клуба.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +138

      russkiisergei 33 минуты назад

      Мостового совсем понесло. алкаш спился!!!

      1
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      Рейтинг: +24117

      DOCTOR PENALTY > russkiisergei 7 минут назад

      Он всеми силами старается понравиться Зареме, чтобы попасть в Спартак. На любую роль.

      0
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      Рейтинг: +24117

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Эх, Саня, в тебе кипит зависть перед Карпиным. Валера лучший тренер России на сегодня, 100% !!! Что касается Федуна, как думаешь, откуда у него деньги? Это заработанные деньги или халявные? Сейчас многие призывают не заглядывать в чужой карман, ну и хер с ним не буду дальше говорить об этом, но я уверен : не будь этого "нефтяника с бабой", хозяин нашёлся бы, Спартак брошеным никогда не будет(!!!)

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      Рейтинг: +2330

      serglider > DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Да, был же "хозяин" до Федуна и что из этого вышло? Та же тренерская чехарда и унылая игра команды. Любую команду можно развалить в два счета, но что бы ее отстроить нужны годы... Насчет Карпин лучший тренер - не смешите мои шнурки! То что Карпуша котируется в РПЛ, то это не делает его "лучшим", даже в России)))

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      Рейтинг: +24117

      DOCTOR PENALTY > serglider 6 минут назад

      Назови кто на сегодня лучший тренер России, пока твои шнурки не обоссались со смеху.

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      Рейтинг: +19

      Чапппай 1 час назад

      Будет и четвёртый. Это неизбежно.

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      Рейтинг: +579

      rac531 1 час назад

      ИСПАНО-ЭСТОНЕЦ, УСПОКОЙСЯ!
      А вот что, говорят УМНЫЕ люди) Почитай, ума, конечно, не наберешься из-за бемерной продажности. Но, может быть, говнометанием прекратишь заниматься)


      СЕМИН
      «Найдите другого человека, который каждый год будет тратить сто миллионов евро.
      Человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, в котором я был и получил большое удовольствие. Человека, который содержит академию. Такие люди, как ФЕДУН, развивают наш вид спорта. Не будь его, может, и серьезного клуба бы не было.»

      ТИХОНОВ
      «Леониду Арнольдовичу надо сказать огромное спасибо за нелёгкий труд. Сколько он вложил средств в «Спартак»! Строительство стадиона, развитие академии – всё это он сделал. Федун потратил много лет и сил на клуб, поэтому засл

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