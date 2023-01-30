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    Газизов попросил суд увеличить сумму взысканий с Федуна до 399 миллионов рублей

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о новых подробностях судебного разбирательства с бывшим генеральным директором московского клуба Шамилем Газизовым.

    «Суд истребовал документы, которых в преддверии заседания не было у сторон – в связи с этим отложили заседание [на 15 февраля].

    Газизов увеличил свои исковые требования. Мы пока не читали [требования], сторона не привыкла нам заблаговременно рассылать документы, хотя того требует закон.

    Почитаем, ознакомимся и поймем, на каком основании сумма увеличена до почти 400 млн рублей (с 365 до 399 млн – примечание «Бомбардира»)», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17570

      ilichkadr 38 минут назад

      Шамилька вновь взялся за Лёнчика?

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