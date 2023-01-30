Газизов попросил суд увеличить сумму взысканий с Федуна до 399 миллионов рублей

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о новых подробностях судебного разбирательства с бывшим генеральным директором московского клуба Шамилем Газизовым.

«Суд истребовал документы, которых в преддверии заседания не было у сторон – в связи с этим отложили заседание [на 15 февраля].

Газизов увеличил свои исковые требования. Мы пока не читали [требования], сторона не привыкла нам заблаговременно рассылать документы, хотя того требует закон.

Почитаем, ознакомимся и поймем, на каком основании сумма увеличена до почти 400 млн рублей (с 365 до 399 млн – примечание «Бомбардира»)», – сказала Завьялова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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