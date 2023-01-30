«Бетис» и «Барселона» встретятся в матче 17-го тура Примеры. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало – в 23:00 мск.

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Ориентировочные составы:

Бетис: Руи Силва – Хуан Миранда, Луис Фелипе, Юссуф Сабали, Херман Пеццелья – Вилльям Карвалью, Гвидо Родригес – Серхио Каналес, Луис Энрике Безерра, Родри – Борха Иглесиас.

Барселона: Марк-Андре тер Стеген – Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Жюль Кунде – Фрэнки де Йонг, Серхио Бускетс, Гави – Рафинья Диас, Ансу Фати, Усман Дембеле.

Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «Бетис».

В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – полуфинальный матч Суперкубка Испании закончился вничью 2:2, по пенальти выиграла «Барса».

Коэффициенты:

Победа Бетиса – 5.40

Ничья – 4.19

Победа Барсы – 1.69

Прогноз на матч: победа «Барселоны»

Где смотреть матч Бетис – Барселона

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