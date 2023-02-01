«Бетис» и «Барселона» встретятся в матче 17-го тура Примеры. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало – в 23:00 мск.

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Ориентировочные составы:

Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 50 (4,6 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «Бетис».

В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – полуфинальный матч Суперкубка Испании закончился вничью 2:2, по пенальти выиграла «Барса».

Коэффициенты:

Победа Бетиса – 5.40

Ничья – 4.19

Победа Барсы – 1.69

Прогноз на матч: победа «Барселоны»

Где смотреть матч Бетис – Барселона

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