«Бетис» и «Барселона» встретятся в матче 17-го тура Примеры. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало – в 23:00 мск.
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Ориентировочные составы:
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Бетис: Руи Силва – Хуан Миранда, Луис Фелипе, Юссуф Сабали, Херман Пеццелья – Вилльям Карвалью, Гвидо Родригес – Серхио Каналес, Луис Энрике Безерра, Родри – Борха Иглесиас.
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Барселона: Марк-Андре тер Стеген – Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Жюль Кунде – Фрэнки де Йонг, Серхио Бускетс, Гави – Рафинья Диас, Ансу Фати, Усман Дембеле.
Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 50 (4,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «Бетис».
В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – полуфинальный матч Суперкубка Испании закончился вничью 2:2, по пенальти выиграла «Барса».
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Барселоны»
Где смотреть матч Бетис – Барселона