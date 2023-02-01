«Бетис» и «Барселона» сыграют в матче 17-го тура Примеры.

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Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», вместимость которого составляет 60 тысяч зрителей.

«Барса» лидирует в чемпионате (47 очков), «Бетис» занимает пятое место (31 очко).

Игра состоится в среду, 1 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 23:00 мск.

«Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 1,69. На ничью можно поставить за 4,19. На выигрыш «Бетиса» – за 5,40.

Прогноз на матч Бетис – Барселона