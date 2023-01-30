Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Во сколько смотреть матч «Бетис» – «Барселона»: 17 тур Примера, 1 февраля 2023

    «Бетис» и «Барселона» встретятся в матче 17-го тура Примеры. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», вместимость которого составляет 60 тысяч зрителей.

    Уверен в победе «Барсы»? Ставь на игру, получив фрибет 2000 рублей

    «Барса» лидирует в чемпионате (47 очков), «Бетис» занимает пятое место (31 очко).

    Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «Бетис».

    • Игра состоится в среду, 1 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 1,69. На ничью можно поставить за 4,19. На выигрыш «Бетиса» – за 5,40.

    Где смотреть матч Бетис – Барселона

    Прогноз на матч Бетис – Барселона

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11