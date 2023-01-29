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    Рианчо: «Топ-лиги Европы будут закрыты для россиян минимум несколько лет»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не верит в трансферы российских игроков в топ-5 европейских чемпионатов.

    «Возможен ли сейчас переход российского игрока в клуб из топ-чемпионата Европы? Очень сомневаюсь. Может, интерес к тому или иному игроку и присутствует, но в текущих обстоятельствах клубам из Европы будет тяжело совершить сделку с российскими командами. А кто-то, возможно, наотрез откажется приглашать российского футболиста.

    На мой взгляд, топ-лиги Европы будут закрыты для российских игроков еще как минимум несколько лет», — сказал Рианчо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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