Рианчо: «Топ-лиги Европы будут закрыты для россиян минимум несколько лет»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не верит в трансферы российских игроков в топ-5 европейских чемпионатов.

«Возможен ли сейчас переход российского игрока в клуб из топ-чемпионата Европы? Очень сомневаюсь. Может, интерес к тому или иному игроку и присутствует, но в текущих обстоятельствах клубам из Европы будет тяжело совершить сделку с российскими командами. А кто-то, возможно, наотрез откажется приглашать российского футболиста.

На мой взгляд, топ-лиги Европы будут закрыты для российских игроков еще как минимум несколько лет», — сказал Рианчо.

Испанец был в «Спартаке» в 2018 году. С тех пор Рианчо без работы.

В «Торино» (Серия А) выступает россиянин Алексей Миранчук.

Россиянин Александр Головин с 2018 года выступает за «Монако».

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