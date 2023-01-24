Круговой высказался о конкуренции с Сантосом в составе «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил свое соперничество с Дугласом Сантосом за место в основе команды.

– Твой конкурент по позиции Дуглас Сантос – один из лучших игроков РПЛ. Реально с ним конкурировать или остаeтся только рассчитывать, что его будут использовать на другой позиции?

– Первое: Дуглас – это классный футболист, и я учусь у него. Пытаюсь брать лучшее из его игры.

У меня всегда были сильные конкуренты – в «Уфе», например, на моей позиции играл Йокич. Для меня игра с ними – хорошая возможность становится лучше.

Что касается конкуренции – то да, считаю, могу конкурировать с Дугласом. И делаю это каждый день.

Понятно, что его статус выше. Но в дальнейшем, надеюсь, либо для нас обоих найдут позицию, либо я всe же смогу получить место в стартовом составе.

Хочу подчеркнуть: мыслей об уходе из «Зенита» у меня нет. Буду дальше работать и доказывать тренерскому штабу.

– При этом Семак ещe в августе говорил, что дело не в Дугласе, а в тебе. Что, если ты будешь в идеальной форме, то найдут место в основе.

– Он мне говорил, что больших претензий ко мне нет. Но есть моменты, когда я теряю концентрацию и выключаюсь. И над этим надо работать.

Видимо, это моя главная проблема, что я выключаюсь на какие-то доли секунды.

24-летний Круговой в этом сезоне сделал 1 ассист в 15 матчах (542 минуты).

28-летний Сантос отдал 4 голевые передачи в 23 играх (1992 минуты).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно