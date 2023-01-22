Дани Алвес почти ничего не ест в тюрьме и ни с кем не разговаривает

Стало известно, как справляется с заключением под стражу бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес.

Бразилец подавлен. Он почти ничего не ест, ни с кем не разговаривает. К персоналу спортсмен ведет себя уважительно. Игроку грозит 12 лет тюрьмы.

В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.

Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба.

После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.

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