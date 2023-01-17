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    Сычевой объяснил, почему предпочел «Крылья Советов» «Црвене Звезде»

    Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой подтвердил, что у него было предложение от сербской «Црвены Звезды».

    — У вас же было предложение от «Црвены Звезды»? Почему не состоялся переход?

    — Да, такой вариант действительно был. Звонили моим агентам и мне лично. Сначала у меня было желание перейти туда. Но потом решил для себя, что мне пока еще хочется поиграть в России.

    • «Крылья» купили Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Игрок с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +572

      Теркчанин 11 минут назад

      К кому только не сватается эта звезда,и к Конате приставала,и все почему то отказываются,наверно мало платит.

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