Сычевой объяснил, почему предпочел «Крылья Советов» «Црвене Звезде»

Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой подтвердил, что у него было предложение от сербской «Црвены Звезды».
— У вас же было предложение от «Црвены Звезды»? Почему не состоялся переход?
— Да, такой вариант действительно был. Звонили моим агентам и мне лично. Сначала у меня было желание перейти туда. Но потом решил для себя, что мне пока еще хочется поиграть в России.
- «Крылья» купили Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
- Игрок с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
- Сезон возобновится в марте.
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Источник: «Спорт-Экспресс»