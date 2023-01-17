Сычевой объяснил, почему предпочел «Крылья Советов» «Црвене Звезде»

Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой подтвердил, что у него было предложение от сербской «Црвены Звезды».

— У вас же было предложение от «Црвены Звезды»? Почему не состоялся переход?

— Да, такой вариант действительно был. Звонили моим агентам и мне лично. Сначала у меня было желание перейти туда. Но потом решил для себя, что мне пока еще хочется поиграть в России.

«Крылья» купили Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Игрок с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.

Сезон возобновится в марте.

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