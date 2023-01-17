«Псевдожурналист, пропивший мозги». Чернышов призвал «раздавить» Шмурнова за критику Овечкина

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на критику журналиста Александра Шмурнова в адрес российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

«Однажды для себя решил не комментировать критику других людей. Не в свой адрес, а вообще. Но прочитал тут недавно, как псевдожурналист, сбежавший из страны, по-моему пропивший мозги, критикует, даже оскорбляет великого российского спортсмена, хоккеиста Александра Овечкина. Пройти мимо этого не могу.

Меня всегда поражало, как люди, не добившиеся ничего в спорте, а некоторые и в жизни, начинают критиковать тех, кто сделал большие дела. Поддерживает имидж страны, находясь в сложной ситуации.

Но я понимаю, для чего это делается. Сидит человек где-то на краю земли (Уругвай), никому не интересен, рассказывает, что книгу собрался писать. Так напиши сначала, сделай что-то, а потом говори. И вот если он скажет хорошие слова про Овечкина, то никто и внимания не обратит. А так он критикует, оскорбляет и сразу же привлекает к себе внимание (наверное, и канал какой-то завел – лайки, подписчики нужны).

Я таких людей не понимаю и не принимаю. Но такие люди могут только через прессу говорить, а если окажутся лицом к лицу с теми, кого критикуют, начнут лебезить, говорить, «что неправильно поняли, он вообще-то не то хотел сказать». Как говорится: «Давить таких гадов надо».

Забыл сказать: фамилия этого «клоуна» – шмурнов (специально пишу с маленькой буквы)» – написал Чернышов.

Шмурнов в прошлом году действительно покинул «Матч ТВ» и Россию.

Овечкин – 2-й бомбардир в истории НХЛ.

Россиянин играет в НХЛ с 2005 года.

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