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  • Шмурнов: «Меня рвет, когда говорят, что Овечкин лучше Гретцки. Он не подберется к нему, как Дзюба не подберется к Пеле»

Шмурнов: «Меня рвет, когда говорят, что Овечкин лучше Гретцки. Он не подберется к нему, как Дзюба не подберется к Пеле»

27 декабря 2022, 20:39
17

Комментатор Александр Шмурнов сравнил Артема Дзюбу и Пеле.

«Я вижу, что Месси – это футбол, Федерер – это теннис, а Гретцки – это хоккей. Это мое мнение.

И когда мне говорят: «Овечкин сейчас обгонит Гретцки и будет более великим» – на бумаге нельзя передать тон, которым я это произношу – меня снова рвет.

Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле.

Меня все эти разговоры бесят. Ну побил и побил. Молодец, хорошо», – заявил Шмурнов.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Пеле
Комментарии (17)
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Viper for CSKA
1672163052
А меня рвёт, когда Шмурнов что-то комментирует. Напыщенный индюк, считающий любой свой словесный понос истиной в последней инстанции.
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DOCTOR PENALTY
1672163106
Записки сумасшедшего.
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Ивантеевец
1672163504
Мудак, ты Саша, обыкновенный мудак. Еще и русофоб. Вместо того, чтобы порадоваться за своего соотечественника, все равно говном обливаешь. Хотя для такой породы скотов как ты, и тебе подобные понятия "свои" и "соотечественники" неприменимы от слова совсем.
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sv1969
1672164305
Зачем ваще этот высер здесь? То что он убл-док все итак знают!
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SanInstructor
1672164628
тут нечего сравнивать, Гретцки по факту играл с полулюбителями...
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Ill Ich
1672166380
"Его неудержимо рвало на родину" - это как раз про Шмурнова.
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nik55
1672169560
просто мудак
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TOMSON
1672175985
Ну как бы тут вопрос не о величии. Тут вопрос о великом рекорде который «никто и никогда не побьет». Пусть хоть Овечкин будет в 400 раз деревянней и менее эффектнее, но шайбы он клепать умеет, явно, уже не сильно хуже. Если побьет, это даже не знаю чем сравнить. Такое за 1 сезон не делается и весь НХЛ, как и остальной мир замер «сделает не сделает». Дай бог, чтоб подло не стали этот рекорд удерживать. Лучший бомбардир за всю историю НХЛ -Русский, очень не подходит в нынешних реалиях.
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balam
1672210143
кто то подбирается к великому уткину.уже по Гусеву скучать стал.тот прямо говорил ,что ни хрена не понимает,но просил беречь себя.
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FanatSerj
1673956912
Вот это ляпнул так ляпнул, позорище то какое, не знаю как ему, но даже мне за него стыдно стало. Вот тут уж как раз и Дзюбу вспомнили не зря, мне за него даже вкупе за все его чудачества не так было стыдно как за Шмурного с таким заявлением.
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