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    Шмурнов: «Меня рвет, когда говорят, что Овечкин лучше Гретцки. Он не подберется к нему, как Дзюба не подберется к Пеле»

    Комментатор Александр Шмурнов сравнил Артема Дзюбу и Пеле.

    «Я вижу, что Месси – это футбол, Федерер – это теннис, а Гретцки – это хоккей. Это мое мнение.

    И когда мне говорят: «Овечкин сейчас обгонит Гретцки и будет более великим» – на бумаге нельзя передать тон, которым я это произношу – меня снова рвет.

    Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле.

    Меня все эти разговоры бесят. Ну побил и побил. Молодец, хорошо», – заявил Шмурнов.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5559

      AtticusFinch 6 минут назад

      Для дураков всегда что было раньше, то и лучше...и трава зеленее и Пеле , который обыгрывал почтальонов на пляже, которые после этого шли на работу утром - и Всеволод Бобров который был капитаном сборной СССР и по футболу и по хоккею, и СССР и тренером и тех и тех умудрялся ещё потом - лучше Аршавина))...раньше конечно всё было лучше...особенно боксеры, которые становились чемпионами мира по боксу прямо в порту лучше Тайсона!

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      Рейтинг: +7852

      nik55 12 минут назад

      просто мудак

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      Рейтинг: +771

      Suvorov51 52 минуты назад

      Вот Шмурнов разашелся, что то видимо не идут у него дела, очень настараживаютего высказывания, мож прибаливает, а мож еще чего

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      Рейтинг: +811

      г.Онега 1 час назад

      старый ,твоя и Гретского поха прошла ,сейчас есть свои фавориты и звезды ,как и в хоккеи так и коментаторы ,так что сходи в парк сядь на лавочку выпей коньячку

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      Рейтинг: +408

      Ill Ich 1 час назад

      "Его неудержимо рвало на родину" - это как раз про Шмурнова.

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      Рейтинг: +691

      SanInstructor 1 час назад

      тут нечего сравнивать, Гретцки по факту играл с полулюбителями...

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      Рейтинг: +100005

      sv1969 1 час назад

      Зачем ваще этот высер здесь? То что он убл-док все итак знают!

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      Рейтинг: +1020

      Ивантеевец 1 час назад

      Мудак, ты Саша, обыкновенный мудак. Еще и русофоб. Вместо того, чтобы порадоваться за своего соотечественника, все равно говном обливаешь. Хотя для такой породы скотов как ты, и тебе подобные понятия "свои" и "соотечественники" неприменимы от слова совсем.

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      Рейтинг: +433

      Great Tartaria > Ивантеевец 7 минут назад

      ахахаах вот это ты мудак сидящий в Ивантеевке, радующийся за миллиарды Абрамовича , он же соотечественник

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      Рейтинг: +23834

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Записки сумасшедшего.

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      Рейтинг: +6149

      Viper for CSKA 2 часа назад

      А меня рвёт, когда Шмурнов что-то комментирует. Напыщенный индюк, считающий любой свой словесный понос истиной в последней инстанции.

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