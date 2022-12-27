Шмурнов: «Меня рвет, когда говорят, что Овечкин лучше Гретцки. Он не подберется к нему, как Дзюба не подберется к Пеле»

Комментатор Александр Шмурнов сравнил Артема Дзюбу и Пеле.

«Я вижу, что Месси – это футбол, Федерер – это теннис, а Гретцки – это хоккей. Это мое мнение.

И когда мне говорят: «Овечкин сейчас обгонит Гретцки и будет более великим» – на бумаге нельзя передать тон, которым я это произношу – меня снова рвет.

Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле.

Меня все эти разговоры бесят. Ну побил и побил. Молодец, хорошо», – заявил Шмурнов.

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