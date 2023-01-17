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    Семин прокомментировал будущее Дзюбы

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    «Только сам Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Понятно, что такой футболист не останется без команды, но другое дело, что ему нужно начать играть как можно скорее.

    Любому футболисту очень важно находиться в оптимальной игровой форме, а этому может поспособствовать только стабильная практика», — сказал Семин.

    • 34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.
    • С тех пор россиянин находится без клуба.
    • Сообщалось, что он может подписать контракт с «Торпедо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +414

      aldo conte 1 час назад

      Играть всегда, играть везде до дней последних донца. Играть и никаких сомнений - вот лозунг тех, кому футбол всего важней.

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