Семин прокомментировал будущее Дзюбы

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Только сам Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Понятно, что такой футболист не останется без команды, но другое дело, что ему нужно начать играть как можно скорее.

Любому футболисту очень важно находиться в оптимальной игровой форме, а этому может поспособствовать только стабильная практика», — сказал Семин.

34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.

С тех пор россиянин находится без клуба.

Сообщалось, что он может подписать контракт с «Торпедо».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию