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  • Мостовой: «История с Промесом не бросает тень на «Спартак». Не стоит приостанавливать контракт»

Мостовой: «История с Промесом не бросает тень на «Спартак». Не стоит приостанавливать контракт»

17 января 2023, 08:26
7

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который не полетел на зимние сборы с командой.

  • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
  • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.
  • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

– Не бросает ли история с Промесом тень на «Спартак»?

– Думаю, что не бросает. Ну а что такого? Ну не поехал на сборы и не поехал. Он же не заканчивает с футболом, не ушел из команды.

Он так же будет тренироваться в Москве с другой командой. Ему же не 18 лет, когда надо что-то наигрывать. Он уже все давным-давно наиграл. Так что никакой сложности не будет. А то, что там какие-то проблемы или еще что – они у многих бывают. И в Европе у многих футболистов проблемы, не так ли?

– Не покрывает ли клуб возможного преступника? В Нидерландах говорят, что Промес прячется в России.

– На эту тему я не хотел бы говорить. Есть соответствующие органы, которые специализируется в этих делах.

– Может «Спартаку» стоит приостановить контракт с Промесом на время разбирательств?

– Не стоит. Повторюсь, мне на эту тему не хочется говорить, потому что кто я для такой темы? Поэтому лучше мне об этом ничего не говорить.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Дядя Серёжа
1673934400
Промес к нам из Голландии приехал, а тут какие то Недодерланды...
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JTherry
1673939101
не слишком ли много на себя берет "желтая пресса СДЗД", продолжая PR-кампанию по внедрению в массы негативного облика Промеса..? поддерживаемая Алёшенькой целенаправленная и щедро оплачиваемая акция, направленная против Спартака и Промеса - а кроме русофобской публикации неизвестного голландского отморозка и предъявить-то по сути нечего, одна болтовня...) поддержавшие эту дискуссию, на просторах телеграм-каналов продажные журналюги, вроде алкаша-Карпова и Фридмана, по сути своей - враги российского футбола..! Мост правильно сделал, что филигранно ушел от ответов на дебильные вопросы СДЗД... Промес не поехал в ОАЭ потому, что мы живем в безумное время, когда законы не действуют, над ними надругались, вспомните решения УЕФы, ФИФы и CAS...(
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АЛЕКС 58
1673941787
Всё будет ясно после 3-го марта. Если не поедет Промес на судебное заседание,значит виноват,поэтому и скрывается.
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шахта Заполярная
1673944899
Еще много будет этого дерьма вылито и на Промеса и на Спартак. Заказ получен от питерского руководства и продажная желтая пресса еще что нибудь придумает что бы нарушить атмосферу в Спартаке. А Промес лучший футболист в рпл и это главная цель немытых. Страшновато стало сениту, вот и заработали все ручные и прикормленные.
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zigbert
1673960615
С завидным постоянством отрабатывается эта тема. Как один из способов психологического давления на Спартак и на Промеса. Хотя никакого решения суда еще не было.
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