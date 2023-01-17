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    Мостовой: «История с Промесом не бросает тень на «Спартак». Не стоит приостанавливать контракт»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который не полетел на зимние сборы с командой.

    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

    – Не бросает ли история с Промесом тень на «Спартак»?

    – Думаю, что не бросает. Ну а что такого? Ну не поехал на сборы и не поехал. Он же не заканчивает с футболом, не ушел из команды.

    Он так же будет тренироваться в Москве с другой командой. Ему же не 18 лет, когда надо что-то наигрывать. Он уже все давным-давно наиграл. Так что никакой сложности не будет. А то, что там какие-то проблемы или еще что – они у многих бывают. И в Европе у многих футболистов проблемы, не так ли?

    – Не покрывает ли клуб возможного преступника? В Нидерландах говорят, что Промес прячется в России.

    – На эту тему я не хотел бы говорить. Есть соответствующие органы, которые специализируется в этих делах.

    – Может «Спартаку» стоит приостановить контракт с Промесом на время разбирательств?

    – Не стоит. Повторюсь, мне на эту тему не хочется говорить, потому что кто я для такой темы? Поэтому лучше мне об этом ничего не говорить.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 08:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5333

      Дядя Серёжа 52 минуты назад

      Промес к нам из Голландии приехал, а тут какие то Недодерланды...

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