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    Жирков, Погребняк и Ещенко – в составе сборной России на «Кубок Легенд»-2023

    Сборная России объявила состав команды на турнир «Кубок Легенд»-2023.

    Сборная России: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев (к), Андрей Каряка, Егор Титов, Андрей Тихонов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.

    • «Кубок Легенд» пройдет в Москве с 10 по 12 февраля.
    • Товарищеский турнир проводится с 2009 года.
    • За все годы Россия не выиграла турнир только в 2020 году, уступив сборной мира.

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    Источник: сайт Кубка легенд

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