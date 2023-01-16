Жирков, Погребняк и Ещенко – в составе сборной России на «Кубок Легенд»-2023

Сборная России объявила состав команды на турнир «Кубок Легенд»-2023.
Сборная России: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев (к), Андрей Каряка, Егор Титов, Андрей Тихонов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.
- «Кубок Легенд» пройдет в Москве с 10 по 12 февраля.
- Товарищеский турнир проводится с 2009 года.
- За все годы Россия не выиграла турнир только в 2020 году, уступив сборной мира.
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Источник: сайт Кубка легенд