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    Агапов назвал две причины, почему перешел в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Илья Агапов прокомментировал переход в московский клуб из «Пари НН».

    — У тебя у самого разве не было каких-то желаний? Известно, что как минимум тебя хотел «Локомотив», который возглавил Михаил Галактионов. Почему не туда? Деньги?

    — Нет, точно не деньги. Я даже не знал условий, которые предлагал «Локомотив».

    — Почему тогда?

    — Во-первых, был предметный интерес от тренера. По словам агента, Федотов был лично во мне заинтересован, его помощники следили за мной по матчам в Премьер-лиге.

    Во-вторых, роль сыграл агент. Салугин же местный воспитанник, ему было легче и приятнее договариваться с ЦСКА. Он меня как-то прямо настраивал на переход сюда.

    • ЦСКА купил защитника у «Пари НН» за более чем миллион евро.
    • Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
    • В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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