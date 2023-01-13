Агапов назвал две причины, почему перешел в ЦСКА

Новичок ЦСКА Илья Агапов прокомментировал переход в московский клуб из «Пари НН».

— У тебя у самого разве не было каких-то желаний? Известно, что как минимум тебя хотел «Локомотив», который возглавил Михаил Галактионов. Почему не туда? Деньги?

— Нет, точно не деньги. Я даже не знал условий, которые предлагал «Локомотив».

— Почему тогда?

— Во-первых, был предметный интерес от тренера. По словам агента, Федотов был лично во мне заинтересован, его помощники следили за мной по матчам в Премьер-лиге.

Во-вторых, роль сыграл агент. Салугин же местный воспитанник, ему было легче и приятнее договариваться с ЦСКА. Он меня как-то прямо настраивал на переход сюда.

ЦСКА купил защитника у «Пари НН» за более чем миллион евро.

Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева