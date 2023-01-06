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Агапов – новый игрок ЦСКА. Сумма трансфера – 1,3 миллиона

6 января 2023, 19:53
5

ЦСКА объявил о переходе центрального защитника «Пари НН» Ильи Агапова.

Московский клуб заплатил за новичка 1,3 миллиона евро. Контракт с ним рассчитан до 2027 года.

21-летний футболист взял в новой команде 77-й игровой номер.

  • Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
  • В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород Агапов Илья
Комментарии (5)
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RUSARM
1673025571
А стоит ли он таких денег? Это покажет время,а может опять деньги на ветер?
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JTherry
1673028260
Салугин со своим агентством ProSports Management затащил Агапова в конюшню... слишком худощав для ЦЗ и плохо играет головой...
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GM
1673030825
Деньги небольшие, если получится - хорошо, не получится - можно будет продать без особого ущерба.
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Красногвардейчик
1673073415
Ну что, паспортист в любом случае плюс.....хуже не будет
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zigbert
1673076198
Пока это еще игрок на перспективу. Лишь время покажет о правильности выбора ЦСКА.
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