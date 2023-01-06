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    Агапов – новый игрок ЦСКА. Сумма трансфера – 1,3 миллиона

    ЦСКА объявил о переходе центрального защитника «Пари НН» Ильи Агапова.

    Московский клуб заплатил за новичка 1,3 миллиона евро. Контракт с ним рассчитан до 2027 года.

    21-летний футболист взял в новой команде 77-й игровой номер.

    • Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
    • В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1481

      GM 1 час назад

      Деньги небольшие, если получится - хорошо, не получится - можно будет продать без особого ущерба.

      0
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      Рейтинг: +27896

      JTherry 2 часа назад

      Салугин со своим агентством ProSports Management затащил Агапова в конюшню... слишком худощав для ЦЗ и плохо играет головой...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12652

      Алексей З 3 часа назад

      Странно как-то.

      0
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      Рейтинг: +648

      RUSARM 3 часа назад

      А стоит ли он таких денег? Это покажет время,а может опять деньги на ветер?

      0
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