Агапов – новый игрок ЦСКА. Сумма трансфера – 1,3 миллиона

ЦСКА объявил о переходе центрального защитника «Пари НН» Ильи Агапова.

Московский клуб заплатил за новичка 1,3 миллиона евро. Контракт с ним рассчитан до 2027 года.

21-летний футболист взял в новой команде 77-й игровой номер.

Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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