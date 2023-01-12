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    «Отмороженные люди». Широков – о скандале из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

    Роман Широков поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.

    – Есть пример Эстонии, где за одну лишь встречу с тренером сборной России Валерием Карпиным футболисты были вынуждены извиняться.

    - Там отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем еще внимание обращать? Не надо вообще на это обращать внимание.

    • Карпин родился в эстонском городе Нарва.
    • Он работает в сборной России с лета 2021 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      6pbIH 19 минут назад

      Ты то , "божий ангел" у нас Ром!

      0
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      Рейтинг: +17474

      ilichkadr 56 минут назад

      Не, Рома это не отмороженные люди, а пострадавшие от падения из окна Овертона. Травма не лечится, поскольку нейромедиаторы переформатированию не подлежат.

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