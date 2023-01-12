«Отмороженные люди». Широков – о скандале из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

Роман Широков поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.
– Есть пример Эстонии, где за одну лишь встречу с тренером сборной России Валерием Карпиным футболисты были вынуждены извиняться.
- Там отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем еще внимание обращать? Не надо вообще на это обращать внимание.
- Карпин родился в эстонском городе Нарва.
- Он работает в сборной России с лета 2021 года.
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Источник: «РБ Спорт»