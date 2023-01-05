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  • Стало известно, сколько Тавареш будет зарабатывать в «Спартаке»

Стало известно, сколько Тавареш будет зарабатывать в «Спартаке»

5 января 2023, 18:16
16

«Спартак» ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе защитника Томаша Тавареша.

По информации Metaratings, стороны договариваются о формате сделки. Это может быть либо полноценный трансфер, либо аренда с правом выкупа. Сделку могут оформить официально уже к середине января.

Московский клуб может предложить Таварешу контракт с зарплатой 1-1,2 миллиона евро за сезон плюс бонусы за достижение целей.

  • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
  • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
  • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
  • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Бенфика Тавареш Томаш
Комментарии (16)
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derrik2000
1672934232
Посмотрел нарезки матчей с его участием. В принципе, по манере, второй Айртон: хорошая работа с мячом. высокая стартовая скорость... Тока справа. )) Но у меня сложилось мнение после просмотра где-то минут 30 - 40 эпизодов с его участием, что ЭФФЕКТНЫЙ, но НЕ эффективный: практически стремится к нулю окончание тех комбинаций, которое он ЭФФЕКТНО начинал то ли красивым финтом, то ли хорошим пасом. Да и вообще: судя по нарезкам, он в обороне НЕ собирается играть. Всё время будет "феерить" в атаке, как Айртон. Ну, как-то так.
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R_a_i_n
1672934785
Это такой волосатый? На Тигиева который похож внешне. Ниче так !!!
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alefreddy
1672936705
после травмы надо понаблюдать за ним
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Лицом_на_клаве
1672999897
Вляпался ТавариЩ. В полку неликвидов пополнение.
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