Стало известно, сколько Тавареш будет зарабатывать в «Спартаке»

«Спартак» ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе защитника Томаша Тавареша.
По информации Metaratings, стороны договариваются о формате сделки. Это может быть либо полноценный трансфер, либо аренда с правом выкупа. Сделку могут оформить официально уже к середине января.
Московский клуб может предложить Таварешу контракт с зарплатой 1-1,2 миллиона евро за сезон плюс бонусы за достижение целей.
- Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
- Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
- Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
- Игрок стоит 2 миллиона евро.
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Источник: Metaratings