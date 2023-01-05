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    Стало известно, сколько Тавареш будет зарабатывать в «Спартаке»

    «Спартак» ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе защитника Томаша Тавареша.

    По информации Metaratings, стороны договариваются о формате сделки. Это может быть либо полноценный трансфер, либо аренда с правом выкупа. Сделку могут оформить официально уже к середине января.

    Московский клуб может предложить Таварешу контракт с зарплатой 1-1,2 миллиона евро за сезон плюс бонусы за достижение целей.

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11388

      R_a_i_n 29 минут назад

      Это такой волосатый? На Тигиева который похож внешне. Ниче так !!!

      0
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      Рейтинг: +20543

      derrik2000 39 минут назад

      Посмотрел нарезки матчей с его участием.
      В принципе, по манере, второй Айртон: хорошая работа с мячом. высокая стартовая скорость...
      Тока справа. ))
      Но у меня сложилось мнение после просмотра где-то минут 30 - 40 эпизодов с его участием, что ЭФФЕКТНЫЙ, но НЕ эффективный: практически стремится к нулю окончание тех комбинаций, которое он ЭФФЕКТНО начинал то ли красивым финтом, то ли хорошим пасом.
      Да и вообще: судя по нарезкам, он в обороне НЕ собирается играть. Всё время будет "феерить" в атаке, как Айртон.
      Ну, как-то так.

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      Рейтинг: +11388

      R_a_i_n > derrik2000 28 минут назад

      Все верно, Абаскаль и хотел атакующего крайка.

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      Рейтинг: +20543

      derrik2000 > R_a_i_n 17 минут назад

      Так, судя по всему, этот "краёк" (уже ПРАВЫЙ) будет такие же косяки в обороне делать, как на левом фланге Айртон из раза в раз лепил! (((
      Извини, но у нас не мадридский Реал. а эти Айртон с Таварешем не Роберто Карлосы: значит, правый фланг всё время при ИНТЕНСИВНОЙ игре будет проваливаться... (((
      Защитник должен прежде всего КАЧЕСТВЕННО ЗАЩИЩАТЬСЯ!!!
      Подключение защитника в атаку - дело второстепенное, т. е. "факультативное".

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