Стало известно, сколько Тавареш будет зарабатывать в «Спартаке»

«Спартак» ведет переговоры с «Бенфикой» о переходе защитника Томаша Тавареша.

По информации Metaratings, стороны договариваются о формате сделки. Это может быть либо полноценный трансфер, либо аренда с правом выкупа. Сделку могут оформить официально уже к середине января.

Московский клуб может предложить Таварешу контракт с зарплатой 1-1,2 миллиона евро за сезон плюс бонусы за достижение целей.

Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

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