Защитник дубля «Бенфики» может перейти в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил руководство купить защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Он находится во второй команде лиссабонцев.

Сейчас 21-летний португалец травмирован, но не против переезда в Россию.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

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