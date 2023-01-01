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    Защитник дубля «Бенфики» может перейти в «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил руководство купить защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Он находится во второй команде лиссабонцев.

    Сейчас 21-летний португалец травмирован, но не против переезда в Россию.

    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23854

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      С какого перепуга? Абаскаль перепил на Новый год и забыл в каком клубе находится?.. Уж тогда ищите где-нибудь во дворах..., с такими-то подходами.

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