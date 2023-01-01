Защитник дубля «Бенфики» может перейти в «Спартак»

С какого перепуга? Абаскаль перепил на Новый год и забыл в каком клубе находится?.. Уж тогда ищите где-нибудь во дворах..., с такими-то подходами.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил руководство купить защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Он находится во второй команде лиссабонцев.
Сейчас 21-летний португалец травмирован, но не против переезда в Россию.
- Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
- Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
- Игрок стоит 2 миллиона евро.
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