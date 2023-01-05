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  • «Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову». Рианчо – о словах Канчельскиса о договорных матчах России на ЧМ-2018

«Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову». Рианчо – о словах Канчельскиса о договорных матчах России на ЧМ-2018

5 января 2023, 15:54
4

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса о том, что Россия купила все матчи на ЧМ-2018.

«Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову. История всегда дает нам подсказки, ведь страны-хозяйки находятся под подозрениями на своих ЧМ. К сожалению, Испания пострадала от этих «историков», которые видят в поражении Испании деньги и заговор.

Люди, которые работают в футболе, всегда хотят думать о честности системы. Надо предоставить это футбольным историкам и экспертам, а не делать такие поверхностные выводы», — сказал Рианчо.

  • В 2018 году чемпионат мира впервые прошел в России.
  • Национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей Рианчо Рауль
Комментарии (4)
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koli4ka
1672924198
ну,так у Андруши Канчульскиса голова бывает трезвой только дважды в год-это на 1 Мая и на 7 Ноября,а в остальные дни полнейшее помутнение мыслей и особенно речи,ну как говорится,что есть,то есть...
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crf575757
1672928818
Канчельский просто конченый недоумок!
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serglider
1672944896
Не смешите мои шнурки! Купили... все матчи? И даже те которые проиграли))) И даже ничьи у испанцев и хорватов? Хотелось бы послушать его доводы, а не голословные обвинения.
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