«Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову». Рианчо – о словах Канчельскиса о договорных матчах России на ЧМ-2018

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса о том, что Россия купила все матчи на ЧМ-2018.

«Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову. История всегда дает нам подсказки, ведь страны-хозяйки находятся под подозрениями на своих ЧМ. К сожалению, Испания пострадала от этих «историков», которые видят в поражении Испании деньги и заговор.

Люди, которые работают в футболе, всегда хотят думать о честности системы. Надо предоставить это футбольным историкам и экспертам, а не делать такие поверхностные выводы», — сказал Рианчо.

В 2018 году чемпионат мира впервые прошел в России.

Национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

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