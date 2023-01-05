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    «Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову». Рианчо – о словах Канчельскиса о договорных матчах России на ЧМ-2018

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса о том, что Россия купила все матчи на ЧМ-2018.

    «Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову. История всегда дает нам подсказки, ведь страны-хозяйки находятся под подозрениями на своих ЧМ. К сожалению, Испания пострадала от этих «историков», которые видят в поражении Испании деньги и заговор.

    Люди, которые работают в футболе, всегда хотят думать о честности системы. Надо предоставить это футбольным историкам и экспертам, а не делать такие поверхностные выводы», — сказал Рианчо.

    • В 2018 году чемпионат мира впервые прошел в России.
    • Национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +208

      crf575757 2 часа назад

      Канчельский просто конченый недоумок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      koli4ka 3 часа назад

      ну,так у Андруши Канчульскиса голова бывает трезвой только дважды в год-это на 1 Мая и на 7 Ноября,а в остальные дни полнейшее помутнение мыслей и особенно речи,ну как говорится,что есть,то есть...

      1
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      Рейтинг: +1019

      ScarlettOgusania > koli4ka 1 час назад

      на 1 мая и 7 ноября Андрюша рассольчиком похмеляется или чем - для "трезвости мыслей"?))

      0
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      Рейтинг: +12630

      Алексей З 3 часа назад

      Всё время поражаюсь , а какой долбб задаёт вопросы этим персонажам, Канчельскису и Рианчо ?
      Всё дерьмо собирают.
      Подозреваю , что им доплачивают за резонансные заявления.
      Всё на продажу.
      Джикия сказал про таких экспертах.
      " Они тоже кушать хотят ".

      2
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      Рейтинг: +208

      crf575757 > Алексей З 2 часа назад

      Точно! Всё время журналюги публикуют комментарии этих двух ПРИДУРКОВ - Канчельскиса и Мостового! Два конченых алкаша!

      1
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      Рейтинг: +1631

      Psih86 > crf575757 1 час назад

      Это ведь специально всё, бабки бабки... Вот я зашёл, прочитал твой комментарий и угараю со смеху;))). Клоуны как они всегда нужны были, чтобы людей веселить.

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