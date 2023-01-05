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    Камышев расторг контракт с «Химками» и ведет переговоры с клубами РПЛ

    Полузащитник Илья Камышев заявил, что расторг контракт с «Химками».

    — Я расторг контракт по обоюдному согласию сторон, — отметил футболист. — Руки пожали и разорвали соглашение. Ни с кем не ругался.

    — Переговоры с кем-нибудь ведете?

    — Веду, но конкретики нет.

    — У вас желание остаться в РПЛ или, может быть, попробовать силы за границей?

    — Желание играть в футбол на высоком уровне. Где — посмотрим.

    — Сейчас общаетесь с клубами РПЛ?

    — Разговор ведем. Но, честно, не знаю, когда все определится. Пока нахожусь в отпуске, дома.

    — Ни с кем на сборы не полетите?

    — Пока нет. Занимаюсь индивидуально.

    • 25-летний игрок провел 10 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.
    • Камышев – воспитанник «Чертаново».
    • С 2016 по 2019 год выступал за «Зенит-2».

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12626

      Алексей З 2 минуты назад

      Спартачи, при желании можете посмотреть всё интервью на ю-тюбе.
      Доброе , без жареного, 53 мин.
      В противном случае, Бомбардир по отдельным фразам дня 3-4 вас кормить будет.

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