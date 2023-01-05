Камышев расторг контракт с «Химками» и ведет переговоры с клубами РПЛ

Полузащитник Илья Камышев заявил, что расторг контракт с «Химками».
— Я расторг контракт по обоюдному согласию сторон, — отметил футболист. — Руки пожали и разорвали соглашение. Ни с кем не ругался.
— Переговоры с кем-нибудь ведете?
— Веду, но конкретики нет.
— У вас желание остаться в РПЛ или, может быть, попробовать силы за границей?
— Желание играть в футбол на высоком уровне. Где — посмотрим.
— Сейчас общаетесь с клубами РПЛ?
— Разговор ведем. Но, честно, не знаю, когда все определится. Пока нахожусь в отпуске, дома.
— Ни с кем на сборы не полетите?
— Пока нет. Занимаюсь индивидуально.
- 25-летний игрок провел 10 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.
- Камышев – воспитанник «Чертаново».
- С 2016 по 2019 год выступал за «Зенит-2».
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Источник: «РБ Спорт»