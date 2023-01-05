Камышев расторг контракт с «Химками» и ведет переговоры с клубами РПЛ

Полузащитник Илья Камышев заявил, что расторг контракт с «Химками».

— Я расторг контракт по обоюдному согласию сторон, — отметил футболист. — Руки пожали и разорвали соглашение. Ни с кем не ругался.

— Переговоры с кем-нибудь ведете?

— Веду, но конкретики нет.

— У вас желание остаться в РПЛ или, может быть, попробовать силы за границей?

— Желание играть в футбол на высоком уровне. Где — посмотрим.

— Сейчас общаетесь с клубами РПЛ?

— Разговор ведем. Но, честно, не знаю, когда все определится. Пока нахожусь в отпуске, дома.

— Ни с кем на сборы не полетите?

— Пока нет. Занимаюсь индивидуально.

25-летний игрок провел 10 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.

Камышев – воспитанник «Чертаново».

С 2016 по 2019 год выступал за «Зенит-2».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию