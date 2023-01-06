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  • Бензема, Месси, Модрич – чьи контракты заканчиваются следующим летом

Бензема, Месси, Модрич – чьи контракты заканчиваются следующим летом

6 января 2023, 00:59
7

Обычно европейские клубы подписывают контракты с игроками до лета какого-то года, поэтому к 1-му июля у многих игроков заканчиваются соглашения. Лето-2023 – не исключение. Уже сейчас масса игроков могут вести переговоры по своему будущему, а через шесть месяцев перейти на бесплатной основе.

И вот главные персонажи. Топ составлен согласно трансферным стоимостям футболистов на Transfermarkt.

1. Милан Шкриньяр («Интер»).

У «Интера» все сложно с финансами, но ситуацию чуть облегчил выход клуба в решающую часть Лиги чемпионов – это дало дополнительные деньги, благодаря которым клуб сделал Шкриньяру предложение в 6,5 млн евро за сезон+бонусы. Оно прозвучало еще в декабре, теперь клуб ждет. Ждет долго – и уже поставил ультиматум Шкриньяру, чтобы тот дал ответ до 20 января.

Шкриньяром интересуются «ПСЖ» и несколько клубов АПЛ. Но, судя по сообщениям итальянских медиа, конкретных переговоров ни с кем у Шкриньяра не было давно.

2. Лионель Месси («ПСЖ»).

Главная звезда этого списка. «ПСЖ» очень хочет продлить контракт, а инсайдер по клубу Адриан Гренье говорит, что это состоится до конца месяца.

3. Юри Тилеманс («Лестер»).

А вот он вряд ли останется в клубе. Тилемансом давно интересуются топ-команды АПЛ и уже делали попытки подписать его. «Лестер» отказывался и называл космическую цену за свою звезду, чем перебивал интерес. Сейчас «Лестер» не в том положении, чтобы удержать Тилеманса.

4. Карим Бензема («Реал»).

Все еще не договорился с «Реалом» по новому контракту, хотя это должно произойти очень скоро. Флорентино Перес уже сказал, что не видит команду без действующего обладателя «Золотого мяча».

5. Жоржиньо («Челси»).

Последние переговоры с Жоржиньо по новому контракту были несколько месяцев назад, и он отказался. Сейчас Грэм Поттер заявил, что ни он, ни игрок, ни клуб не против дальнейшего сотрудничества.

6. Вилфрид Заа («Кристал Пэлас»).

Заа 30 лет, и в начале лет он сказал, что задумывается о новом вызове. Так что продление соглашения маловероятно. Тем более, что слухов об интересе к нему полно: от «Ромы» с Жозе Моуринью до «Барселоны», которая ищет сменщика Феррана Торреса.

7. Маркус Тюрам («Боруссия» М).

Тоже вряд ли продлит клуб. Им интересуются «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Бавария» и еще несколько клубов. «МЮ» даже готов приобрести Тюрама в зимнее трансферное окно – с уходом Криштиану Роналду Эрику тен Хагу срочно понадобился качественный форвард.

8. Эван Н'Дика («Айнтрахт»).

Благодаря победе в Лиге Европы привлек внимание кучи клубов – возможно, даже уйдет зимой. «Айнтрахт» просит за январский трансфер 20 млн евро – говорят, «Ньюкасл» уже отказался от этой сделки из-за высокой цены.

9. Леандро Троссард («Брайтон»).

Сложная ситуация: «Брайтон» может активировать пункт об автопродлении контракта Троссарда еще на 12 месяцев (до лета-2024), но в целом Троссард не намерен задерживаться в клубе, потому что к нему есть интерес от «Челси» и «Арсенала». Так что, возможно, «Брайтон» и сможет чуточку продлить пребывание Троссарда, но лишь чтобы продать его следующим летом.

10. Тома Лемар («Атлетико»).

Все просто: как говорят испанские СМИ, Лемар не собирается продлевать контракт. Значит, летом станет свободным агентом – «Челси», «Милан» и другие клубы внимательно следят за ситуацией.

Какие еще футболисты могут остаться без клуба следующим летом:

И много-много других крепких игроков.

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Трансферы Интер Реал Ювентус Челси Боруссия Д Месси Лионель Бензема Карим Модрич Лука Ройс Марко Тилеманс Юри Лемар Тома Шкриньяр Милан Тюрам Маркюс
Комментарии (7)
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DeStar
1672916074
у вас месси до сих пор в барсе..
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сутулая собака и лисы
1672960827
тилеманса в арсенал.
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the teacher
1672974244
А где Кокорин?
Ответить
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